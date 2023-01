Dopo 99 giorni di permanenza nella casa più spiata d’Italia Luca Salatino ha gettato la spugna. L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di abbandonare il gioco per tornare dalla sua fidanzata Soraia Ceruti che ha conosciuto nello studio di Maria De Filippi. “È un percorso bellissimo, ma al di là di quello che mi ha insegnato è giusto che è un percorso che fa chi ha tutti i giorni il sorriso in bocca e vuole farlo. Non riesco più essere me stesso, a mettercela tutta”, ha commentato lo chef.

Ora, stando a quanto racconta Deianira Marzano, la situazione della coppia non sarebbe così semplice: infatti l’esperta di gossip ha riportato alcune segnalazioni che le sono pervenute sui social da parte di utenti che hanno notato un certo distacco tra Luca e Soraia. Lo chef romano ha messo a dura prova il suo amore per l’ex corteggiatrice entrando nella casa del GF Vip e in più occasioni ha urlato i sentimenti che prova per lei sostenendo di sentire la sua mancanza.

GF Vip, Luca Salatino “in crisi” con la sua Soraia

Soraia Ceruti più volte ha preso parte alle puntate serali del reality show di Canale 5 e ha sempre cercato di rassicurare il suo fidanzato, spingendolo a non mollare e a proseguire la sua avventura nella casa di Cinecittà. Terminata la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Luca Salatino è tornato alla vita di tutti i giorni e in un primo momento è apparso felice e spensierato assieme alla sua amata. Tuttavia da qualche giorno i due non si mostrano più insieme sui social.

A riportare le voci di crisi tra i due giovani ex volti di Uomini e donne, è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano. “Luca e Soraia sono in crisi”: è la segnalazione che si legge sul profilo social dell’esperta di gossip, la quale non ha escluso che possa essere stata proprio l’ex corteggiatrice ad allontanarsi dall’ex vippone. “In tanti mi stanno scrivendo che Luca e Soraia sono in crisi perché hanno notato diversi cambiamenti”, ha scritto Deianira sui social.

“Non mi meraviglierei, a mia detta partirebbe da lei, non mi stupirebbe se con la frequentazione e conoscenza si fosse stufata. Attendiamo”, ha scritto ancora Deianira Marzano ipotizzando così che potrebbe essere stata Soraia Ceruti a prendere questa decisione. Al momento, però, non ci sono versioni ufficiali né da parte di Luca Salatino né da parte della sua fidanzata: i due ex volti di Uomini e donne non hanno commentato queste indiscrezioni che li riguardano. Tuttavia non è escluso che possano farlo nelle prossime ore offrendo una versione ufficiale di quanto sta accadendo.