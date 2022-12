Luca Salatino ha abbandonato il GF Vip 7, dopo mesi trascorsi in sofferenza. Sicuramente ha vissuto dei momenti positivi e si è distinto per essersi messo a disposizione dei concorrenti per preparare pranzi e cene, ma la reclusione forzata nella casa più spiata d’Italia non gli ha fatto bene. In tantissime occasioni è scoppiato a piangere perché gli mancava la preziosa figura della sua fidanzata Soraia, conosciuta grazie alla partecipazione a Uomini e Donne di Maria De Filippi. E alla fine ha desistito.

Nonostante sia stata per lui un’esperienza formativa, Luca Salatino ha abbandonato definitivamente la casa del GF Vip 7, annunciando la sua decisione nel corso della puntata di lunedì 26 dicembre. Quindi, ha trascorso vigilia e Natale nel reality show di Alfonso Signorini, mentre ora avrà invece l’opportunità di passare in famiglia o con gli amici il Capodanno e quindi l’imminente arrivo del 2023. Ma qualche ora fa è tornato a farsi sentire, scrivendo il suo primo post su Instagram.

Luca Salatino ha abbandonato il GF Vip 7: le sue prime parole sui social

Dopo che Luca Salatino ha abbandonato il GF Vip 7, c’era curiosità per capire che cosa avrebbe potuto fare una volta ritornato nelle mura domestiche. Ed effettivamente ha subito battuto il primo colpo, scrivendo un importante messaggio nelle Instagram stories. Signorini, vista la situazione che si era creata, ha chiesto ufficialmente al concorrente di fare una scelta definitiva. Alla fine ha optato per l’addio al programma, con gli altri vipponi che erano ormai certi che avrebbe preso questa direzione.

Questo il pensiero social di Luca Salatino: “Volevo ringraziare tutte le persone che mi hanno sostenuto in questo percorso. Per me è stato un percorso intenso e pieno di emozioni. Fate sempre ciò che vi dice il cuore e che vi fa stare bene… Ringrazio la mia famiglia e la donna della mia vita che mi è sempre stata accanto. Ho bisogno di un po’ di riposo e torneremo più forti di prima… Vi abbraccio tutti!”. Quindi, presumibilmente abbandonerà momentaneamente la sua esposizione mediatica per concentrarsi sulla sua vita privata.

Prima di andarsene, lo chef romano ha quindi lasciato il matterello ai suoi eredi in cucina. Luca quindi conferisce il titolo di cuochi della casa a Milena Miconi e Davide Donadei: d’ora in poi saranno loro ad avere il compito di cucinare ai vipponi. “Siamo pronti” ha esclamato il giovane ristoratore.