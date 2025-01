Carlo Conti è sempre più in fermento in vista del ritorno all’Ariston per presentare il Festival di Sanremo 2025. Il successore di Amadeus sta lavorando alacremente per completare il suo team di lavoro, infatti si sta parlando molto dei co-conduttori nell’ultimo periodo. Diversi i nomi circolati in questi giorni, tra cui quelli di Milly Carlucci e Giulia De Lellis, ma ora pare abbia puntato fortemente su un cantante.

Inoltre, sappiamo che Alessandro Cattelan, conduttore del Dopofestival, sarà la spalla di Carlo Conti in occasione della finalissima del sabato. Ma ora a Sanremo 2025 dovrebbe approdare un cantante di rilievo, che decisamente conosce benissimo la kermesse musicale. Data vicinissima anche una comica, che a breve potrebbe firmare il contratto.

Sanremo 2025, Carlo Conti starebbe corteggiando un cantante per la co-conduzione

A sganciare questa nuova bomba su Sanremo 2025 di Carlo Conti è stato il sito Dagospia per voce del giornalista Giuseppe Candela. Si era già vociferato dell’arrivo di Geppi Cucciari, ma ora le attenzioni si stanno tutte spostando su questo cantante, che ha tra l’altro vinto il Festival in passato, e che ora si adatterebbe all’inedito ruolo di co-conduttore.

Dagospia ha svelato il nome più clamoroso e interessante: “Conti avrebbe chiesto la disponibilità per una sera al cantante Mahmood, un po’ come avvenuto lo scorso anno con Marco Mengoni. Lo schema sarà a rotazione, come per gli ultimi Festival, con partner diversi”. Il sito Novella 2000 ha inoltre aggiunto che uno degli ospiti vip dovrebbe invece essere Jovanotti.

Mahmood, 32 anni, ha partecipato a Sanremo Giovani nel 2018 e ha vinto due volte il Festival. Nel 2019 ha trionfato con la canzone Soldi e nel 2022 insieme a Blanco col brano Brividi.