Una nuova bufera ha colpito il Grande Fratello e, questa volta, ha coinvolto direttamente il padre di Javier Martinez, Mariano Martinez. Recentemente, infatti, sono circolati sui social alcuni audio in cui criticava Zeudi Di Palma. Nei messaggi vocali, l’uomo sembrava criticare pesantemente la concorrente, suscitando la furia delle fan di Zeudi, conosciute come le Zelena. IN queste ore, però, è emersa un’altra verità.

Dopo la diffusione degli audio di Mariano Martinez, alcuni utenti di X hanno fatto circolare alcuni post che racconterebbero un’altra verità si quegli audio tanti criticati. È emerso che la voce che si sente negli audio non appartiene affatto a Mariano Martinez, ma è stata creata utilizzando l’intelligenza artificiale. L’uso di questa nuova tecnologia ha avuto come obiettivo quello di mettere in cattiva luce il padre di Javier e, di riflesso, lo stesso concorrente.

Leggi anche: “Tu sei in finale, terza finalista”. Grande Fratello, l’annuncio ufficiale di Signorini e poi si scopre perché lei





Grande Fratello, bufera per gli audio del padre di Javier: “Creati con l’intelligenza artificiale”

Questa rivelazione ha scatenato una vera e propria reazione sui social. Molti utenti hanno condannato duramente chi ha creato gli audio falsificati, accusando chi si trova dietro a questa manovra di aver tentato di manipolare l’opinione pubblica e di creare divisioni all’interno del reality show. In particolare, sono stati indirizzati pesanti attacchi alle Zelena, le fan di Zeudi, accusate da più parti di essere le responsabili di aver creato questi audio.

Il pubblico ha criticato fortemente chi ha messo in circolazione questi audio, chiedendo maggiore attenzione da parte degli organizzatori del programma affinché episodi simili non accadano in futuro. In attesa di chiarimenti ufficiali, sui social si è scatenata la furia dei fan di Javier ma anche della fidanzata Helena Prestes, da mesi ormai nell’occhio del ciclone e al centro delle critiche delle Zelena, le fan che prima tifavano per lei e Zeudi e che, invece, da quando la modella si è fidanzata con Javier hanno iniziato a parteggiare solo per l’ex miss Italia.

“La famiglia di Javier ha preso provvedimenti, stanno denunciando. Fate girare. Gli audio non sono del papà di Javi”, si legge su X. “E CHISSÀ CHI SARANNO A FAR QUESTO,HANNO GIÀ MINACCIATO LA SORELLA DI HELENA MINACCIANDO DI POSTARE FOTO DI HELENA SU SITI PORNO MALEDETTE ZELENA”, “Mai vista una cosa del genere. Per un rapporto saffico unilaterale certi fandom sono impazziti con tanta cattiveria in corpo. Dire malati e dire poco”, “La gente fa proprio pena. Lasciate stare questa famiglia meravigliosa, non siete neanche la metà delle brave persone che sono loro”, Si legge su X.

🚨FATE GIRARE 🚨

La famiglia di javier ha preso provvedimenti , stanno denunciando .

Fate girare . Gli audio non sono del papà di javi !!! #helevier #javi7 #heleners #laflottaj #grandefratello pic.twitter.com/HZtZHfBv3Z — Maila (@Maila1590) March 14, 2025

“Ma ci rendiamo conto a cosa stiamo arrivando x un reality? A priori delle preferenze!! Non state bene spegnete la tv e riprendete le vostre vite in mano”, “Questi avranno bisogno di un avvocato molto bravo”, “Infami!!! Stiamo arrivando alla follia più assurda”, “Beh era ora!!! Ma poi anche gli scemenzo talmente limitati che ci hanno creduto, poveracci. Indovinate quale fandom malato lo ha fatto girare? Sono assurde!!!”, si legge ancora su X.