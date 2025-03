Javier Martinez e l’altra concorrente: impazza il gossip dentro e fuori dalla Casa. Il pubblico è convinto: “Lei ci ha provato”. Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, è scoppiata una crisi tra il pallavolista argentino Javier Martinez e la sua fidanzata Helena Prestes. Come ben sanno i fan, Javier ha preso molto male una clip che mostrava la sua compagna ridere e scherzare con Lorenzo Spolverato. Davanti a quelle immagini, è emersa tutta la gelosia di Javier, che per manifestare il suo disappunto si è alzato dal posto vicino a Helena e si è andato a sedere su un altro divano. I due hanno poi discusso per tutta la notte, senza riuscire a riappacificarsi.

Durante il loro confronto, Helena ha espresso il timore che alcune delle altre coinquiline potessero approfittarne per avvicinarsi al suo uomo. In particolare, ha menzionato Zeudi Di Palma, ricordando quanto accaduto in passato. È stato lo stesso Javier a rivelare a Helena quanto accaduto ora con l’altra concorrente, durante un confronto in giardino. Durante il suo racconto, il pallavolista è apparso visibilmente imbarazzato.

“Mi prometti che non fai un casino?”, ha esordito Javier conoscendo il carattere fumantino di Pretes. Helena ha subito capito che qualcosa non andava e, diretta, gli ha chiesto: “Chi ci ha provato? Chiara, Shaila o Zeudi? Fammi indovinare…”. “Non ci ha provato nessuno,” ha risposto lui, cercando di spiegarsi meglio. “Sì, invece! Lo so, non vede l’ora che esco. Se esco lunedì…” ha ribattuto Helena, sempre più sospettosa.

“Nessuno ci ha provato, si è solo avvicinata”, ha chiarito Javier. A quel punto, la fotomodella brasiliana ha iniziato a scalpitare. “Helena, calmati, non fare battute che accendono… meglio che non te lo dico”, ha cercato di minimizzare lui. Il tira e molla è andato avanti per qualche minuto, ma alla fine Javier ha preferito non svelare il nome dell’inquilina che si è avvicinata a lui durante i giorni di separazione da Helena. “Ho paura che lo faranno vedere in puntata”, ha aggiunto. Ma Helena ha cercato di tranquillizzarlo: “Se è una cosa che mi farà arrabbiare, ma tu sei stato forte… allora non voglio sapere, mi conosco abbastanza”.

Il dialogo tra Javier ed Helena ha immediatamente attirato la curiosità del pubblico. Anche se il pallavolista non ha fatto il nome della concorrente misteriosa, molti fan sono convinti che si tratti di una concorrente in particolare, ma non si tratta di Zeudi. Bensì di Shaila Gatta. L’altra sera, infatti, la ballerina si trovava a bordo piscina insieme all’amica Chiara Cainelli. Le due avevano preparato una limonata e stavano trascorrendo la serata bevendo e chiacchierando. A un certo punto, Shaila ha notato che Javier era da solo, pensieroso, e gli ha portato un bicchiere di limonata. Poi è tornata da Chiara. Forse una provocazione di Shaila dopo la clip tra Helena e Lorenzo scherzosi tra di loro e sorridenti? Il caso è pronto a esplodere in puntata.