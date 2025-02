“Proprio lì, che bruciore…”. Luciana Littizzetto, le prime parole dopo il ricovero d’urgenza in ospedale

Luciana Littizzetto ha sorpreso il pubblico con una telefonata in diretta a Che Tempo Che Fa, spiegando il motivo della sua assenza dal programma. La comica torinese ha raccontato con il suo inconfondibile spirito ironico di aver dovuto affrontare un ricovero ospedaliero a causa di una pancreatite acuta.

A informare il pubblico sulle sue condizioni era stato Fabio Fazio, che ha subito rassicurato i telespettatori: “È una cosa seria, ma sta molto meglio. Non è il caso che mandiate telecamere, i valori sono tornati normali”.

Luciana Littizzetto in ospedale per una pancreatite acuta

Littizzetto ha voluto approfittare del collegamento per ringraziare il personale sanitario che l’ha assistita durante il ricovero, lanciando anche un messaggio sull’importanza della sanità pubblica: “Abbiamo una ricchezza, la sanità pubblica, non buttiamola via. Proteggiamola”. Un pensiero speciale è andato a OSS, infermieri e operatori sanitari che lavorano senza sosta, anche di notte: “Sono venuti a cambiarmi la flebo, ci sono tante eccellenze nel nostro sistema sanitario. Non perdiamole”.

Durante la telefonata, la comica ha raccontato di dover seguire un regime alimentare molto rigido per facilitare il recupero: “Ho dovuto fare molti giorni di digiuno per lasciare quieto il pancreas. Ho bevuto tè e fette biscottate, stasera il colpo di scena: passato di verdura senza sale e pollo bollito”.

Nonostante la difficoltà, Littizzetto ha voluto trovare il lato positivo della situazione: “Ci sono momenti di incontro e di condivisione con le altre persone ricoverate. A volte si ride anche. Bisogna sempre trovare il lato positivo delle cose”.

“Non sono caduta questa volta, ma mi mancava una permanenza in ospedale”, ha scherzato Littizzetto. “Martedì mi sono sentita male e sono corsa al pronto soccorso. Dopo la TAC, mi hanno confermato la diagnosi: Ho la pancreatite acuta. Quando ho fatto la TAC mi hanno detto: ‘Sentirà bruciore anche nella sua patata’”.

Infine, rivolgendosi direttamente a Fabio Fazio, Luciana ha assicurato che si prenderà più cura di sé: “Farò ‘attenzionissima’ e starò qua, tanto ormai conosco tutti”. Un commento che ha riportato alla mente il suo precedente ricovero al Gradenigo nel 2019, a seguito di una brutta caduta. Con il suo solito umorismo e la sua autenticità, Littizzetto ha saputo trasformare anche un momento difficile in un’occasione per ridere e riflettere, lasciando ancora una volta il segno nel cuore del suo pubblico.