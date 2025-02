Luciana Littizzetto, celebre comica e conduttrice televisiva italiana, è stata recentemente ricoverata in ospedale. L’annuncio è stato dato durante la puntata del 9 febbraio 2025 di Che tempo che fa, programma condotto da Fabio Fazio, dove la Littizzetto è una presenza fissa. In collegamento telefonico con Fazio, Luciana ha rassicurato il pubblico sulle sue condizioni, dichiarando: “Stavolta non sono caduta, però sono in ospedale. Martedì mi sono sentita male, pensavo fosse influenza e invece ho una pancreatite acuta“.

La pancreatite è un’infiammazione del pancreas che può manifestarsi in forma acuta o cronica. I sintomi più comuni includono dolore addominale intenso, nausea, vomito e febbre. Le cause possono variare dall’abuso di alcol alla presenza di calcoli biliari, infezioni o traumi. Il trattamento richiede spesso il ricovero ospedaliero per monitorare le condizioni del paziente e fornire le cure necessarie. Non è la prima volta che Luciana Littizzetto affronta problemi di salute che richiedono un ricovero ospedaliero.





Luciana Littizzetto ricoverata d’urgenza in ospedale

Nel dicembre 2019, la comica subì una caduta che le causò la frattura della rotula e del polso. Dopo l’incidente, fu sottoposta a un intervento chirurgico per stabilizzare le fratture con l’ausilio di fili e ferri. Successivamente, nel luglio 2021, Luciana fu nuovamente ricoverata per rimuovere i dispositivi metallici precedentemente impiantati. Al collega e amico Fazio, che la chiama al telefono dice: “Non mi è successo niente di che, non sono caduta, ma mi mancava una permanenza, una vacanza in ospedale”.

Ancora: “Martedì sera mi sono sentita male, pensavo d avere l’’influenza e invece ho la pancreatica acuta. Sto molto meglio, i valori stanno scendendo. Sono qui e sono viva. Voglio ringraziare. Medici, gli host, tutti quelli che lavorano negli ospedali di giorno e di notte. Noi abbiamo una ricchezza che è la sanità pubblica, non buttiamola via. Da nota alcolista (la pancreatica viene per eccesso di alcol), eccomi qui – ironizza Lucianina –“.

Dice poi Luciana Littizzetto: “Io ho una soglia del dolore molto alta e anche della sopportazione altrimenti non lavorerei con te. Alla fine faceva un male porco, mi hanno un po’ drogata e sto bene. Mi mancate. Quando ti fanno la tac mi hanno messo un liquido di contrasto e ho sentito tre emozioni: un sapore orribile in bocca, una sensazione di calore su tutto il corpo e poi quel calore nella p***ta”.

