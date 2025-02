“Ahia, questa fa malissimo”. Marco Liorni, nota ufficiale sul conduttore: adesso sono dolori

Com’è andata la gara degli ascolti tv di sabato 8 febbraio? Lo scopriamo insieme con i dati che sono stati appena resi pubblici. Ovviamente con la fine di Ballando con le Stelle, che quest’anno ha dato del filo da torcere a C’è Posta per Te e Maria De Filippi – battendola spesso – adesso la Rai presenta “Ora o mai più” con Marco Liorni. Il programma punta a far riscoprire artisti che in passato hanno avuto successo.

Nella quinta puntata a trionfare è stato Pierdavide Carone, ex allievo di Amici, seguito da Valerio Scanu. Quest’ultimo nei precedenti appuntamenti ha avuto momenti di scontro duri con Donatella Rettore che l’ha invitato ad abbassare la cresta… Sempre la cantautrice di Castelfranco Veneto ha ‘bocciato’ il vincitore della serata affermando “Non ha lo spessore di De Gregori“. E grazie, verrebbe da aggiungere. In ogni caso, spazio ora ai dati degli ascolti.

Non c’è storia nella sfida degli ascolti di sabato 8 febbraio

Maria De Filippi è tornata a dettar legge con il suo “C’è Posta per Te” nel sabato televisivo italiano. Il programma di Canale 5 si conferma la scelta preferita da ben 4 milioni e 632mila spettatori, share del 32%, in pratica un italiano su tre. “Ora o mai più”, invece, non ha convinto ed è rimasto piantato a 2 milioni e 84mila spettatori (16%), letteralmente doppiato dallo show di Mediaset.

Su Rai2 la serie tv Elsbeth è stata vista da 673mila spettatori (3,8%). Su Italia1, invece, il film Tata Matilda e il grande botto ha conquistato 850mila spettatori (4,8%). Su Rai3 Petrolio ha raggiunto 507mila spettatori (2,9)%. Su Rete4 il film …altrimenti ci arrabbiamo! ha totalizzato 889mila spettatori (5,3%). Su La7 In Altre Parole ha raggiunto 1 milione e 30mila spettatori (5,8%). Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 322mila spettatori (1,8%).

Sul Nove Accordi & Disaccordi è stato scelto da 445mila spettatori con il 2,8%. Sul 20 Speed 2 – Senza limiti è stato seguito da 262mila spettatori (1,5%). Su Rai4 Bronx ha conquistato 231mila spettatori (1,3%). Su Iris Spy Game ha totalizzato 412mila spettatori (2,4%). Su RaiPremium Un Passo dal Cielo 8 è stato seguito da 174mila spettatori (1%).

