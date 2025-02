Ora o mai più, a finire sotto i riflettori (e c’è da giurarci che lui ne avrebbe fatto volentieri a meno) è stato Marco Liorni. Il motivo? Secondo una parte del pubblico il conduttore sarebbe inadeguato. “Già la trasmissione è quella che è, con pezzi da museo tirati fuori per non si sa quale motivo, poi a condurre ci mettere Liorni che ha la flemma di un monaco buddista, ecco fatto”, scrive un utente (con molta e assolutamente ingiustificata cattiveria) su X.

E ancora: “Cara Rai cari dirigenti nvece della Rettore, cacciate Liorni: sicuro ne uscirà una trasmissione più frizzante”. A critiche del genere Liorni aveva risposto, neppure a farlo apposta, poche ore prima. “So che mi chiamano Padre Liorni e non so che cosa significhi, magari si riferiscono a Padre Ralph di Uccelli Di Rovo? Usciamo dall’ipocrisia”, ha detto a casa Chi.





Ora o mai più, critiche a Marco Liorni: “Conduzione deludente”

E ancora: “se buono vuol dire stupido o buonista non è così, perché non vedo il buono dove non c’è. Per quanto riguarda l’altro aspetto, quello di essere fuori da questi tempi, non so se a tutti piacciano: c’è tanta degenerazione da parte di una minoranza che sembra dominante. Allora, o facciamo tutti così oppure cerchiamo di rispettare gli altri e portare le nostre ragioni con i modi che hanno costruito la nostra civiltà. Non ci arrendiamo”.

Il conduttore ha poi aggiunto: “Io cerco la verità, ma c’è anche una verità dietro le quinte, e magari ci sono cose che accadono in onda che possono sembrare poco comprensibili se non si conosce quello che viene prima. Non siamo un reality, i concorrenti e i giudici non vivono tutta la settimana con le telecamere puntate. Il conduttore deve essere al servizio del programma. Poi, certo, ci sono aspetti caratteriali, ciascuno ci mette del suo. E io non forzo nessuno, ma, quando è richiesto un confronto, lo porto avanti”.

Quanto al programma: “I concorrenti pagano il peso di essere stati lontano dai riflettori, ma alcuni sono già passati alla fase successiva, hanno accettato il proprio destino. Chi fa reality come Pago, chi insegna musica come Antonella Bucci e Carlotta, chi suona nei locali come Anonimo italiano. Loredana Errore, invece, vive un altro momento: aveva bisogno di ritrovare se stessa prima dell’artista, lei è quella che sta avendo maggiori benefici dal programma perché ha avuto un’evoluzione pazzesca, anche grazie al suo coach, Marco Masini”.