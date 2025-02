Nella puntata del 20 febbraio il Grande Fratello ha dovuto dire addio a Maxime, infatti il concorrente è stato eliminato tramite televoto. Ma ora un altro gieffino sarebbe pronto a seguire la sua strada, infatti purtroppo potrebbe essere finita la sua esperienza nel reality show di Canale 5. Una batosta importante per lui, che dovrebbe uscire dalla porta rossa.

Dunque, un concorrente sarebbe destinato ad essere eliminato dal Grande Fratello visto che le ultime informazioni su di lui non sono buone. C’è una motivazione dietro la possibilità che questo gieffino possa dover salutare tutti e portarsi via le sue valigie per il ritorno definitivo a casa.

Grande Fratello, concorrente potrebbe essere eliminato: chi è

Parlando di un sondaggio pubblicato dal sito Angolo delle Notizie, la situazione al Grande Fratello si starebbe delineando e il prossimo eliminato dovrebbe essere un concorrente maschio. Non dovrebbe avere problemi Shaila, che stando agli ultimi dati otterrebbe il 30% dei voti.

Appaiati tutti al 20% ci sarebbero Iago, Chiara e Mattia che quindi ce la farebbero a rimanere al Grande Fratello. Ad andarsene per sempre dal reality show sarebbe Giglio, che non conquisterebbe oltre il 10% delle preferenze. Tutto ovviamente potrebbe ancora cambiare, ma lunedì 24 febbraio potrebbe essere proprio lui a terminare anzitempo questa avventura.

Giglio, in caso di eliminazione, potrebbe rincontrarsi con la fidanzata Yulia, finita nel mirino nelle ultime settimane per presunti tradimenti e incontri anche con l’ex partner Simone Costa.