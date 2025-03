Dopo l’esperimento con “L’AcchiappaTalenti“, Milly Carlucci avrebbe voluto riproporre quest’anno “Il Cantante Mascherato“. Tuttavia, considerato il grande successo dell’ultima edizione di “Ballando con le Stelle“, la Rai ha preferito celebrare il ventennale dello storico programma. Per questo motivo, a maggio debutterà “Sognando Ballando“, uno spin-off in cui aspiranti nuovi maestri di “Ballando con le Stelle” si sfideranno davanti alla celebre giuria, rimasta invariata.

In un’intervista al Corriere della Sera, Milly Carlucci ha raccontato questa nuova avventura televisiva, anticipando anche qualcosa sulla prossima stagione di “Ballando con le Stelle”, prevista per ottobre. La conduttrice è infatti già impegnata nella ricerca dei nuovi concorrenti. Tra i nomi già contattati figura Chiara Ferragni, che ha però declinato l’invito. Tuttavia, circolano insistenti voci su una possibile partecipazione di Christian De Sica.

Milly Carlucci a caccia di talenti, le ultime sulla giuria

“Ballando compie 20 anni – afferma Milly Carlucci – Lo festeggiamo con “Sognando Ballando con le stelle” da venerdì 9 maggio, in prima serata, per quattro puntate, rivedendo i personaggi che più ci hanno emozionato e con la gara per aspiranti nuovi maestri che saranno valutati dalla nostra giuria. Gli aspiranti maestri (provenienti da “Ballando on the road” e da altri casting) verranno selezionati prima, negli appuntamenti tv di aprile, al mattino”.

“Se Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto torneranno in giuria a Sognando Ballando con le Stelle? Saranno tutti chiamati e chiederemo loro l’adesione – prosegue Milly – Parleremo anche con Mariotto. Del resto, chi meglio di loro potrebbe giudicare i concorrenti? Non avrebbe senso pescare un esterno”.

“Se il lavoro del casting per trovare le «stelle» è iniziato? Eccome, già durante lo show, è una macchina che non si può fermare – conclude Milly Carlucci – poi bisogna capire chi sta bene vicino a quale maestro di ballo. Con Chiara Ferragni ho parlato, ma non se l’è sentita. Ho un elenco segreto, mi piace puntare in alto. Non posso svelare i nomi, prima devo provare a convincerli“.

