Il successo di Milly Carlucci e del suo Ballando con le stelle è innegabile ma l’ultima edizione si è conclusa mesi fa ormai. Edizione da record, visti i dati di ascolto. Ma, intervistata da Vanity Fair, la conduttrice ha commentato che “al di là del numero, c’è molto di più”: “Il numero è solo il figlio di tantissime cose, senza contare che molto presto cambierà: il successo di un programma, per me, lo fa la discussione che si crea intorno a lui nelle chiacchiere della gente al bar, nei taxi, nei ristoranti”.

“Per fortuna, al di là dei numeri, di Ballando con le Stelle quest’anno in giro se n’è parlato tanto. Se sei solo uno show che guardi alla televisione e basta, durare negli anni è difficile”, ha detto ancora a margine di un’edizione che ha visto, solo nel giro di qualche settimana, dall’abbandono di Angelo Madonia a quello clamoroso di Guillermo Mariotto fino agli infortuni di diversi concorrenti.

Milly Carlucci “costretta a cedere”: la richiesta della Rai

Se ne riparlerà nella prossima stagione televisiva? A quanto pare non proprio. Perché pare che Milly Carlucci avrebbe fatto di tutto per riportare in onda Il Cantante Mascherato, ma anche quest’anno la Rai le avrebbe detto di no. Questioni di budget e sostenibilità del format., senza contare gli ascolti inferiori alle aspettative. Quello che invece l’azienda avrebbe più e più volte chiesto a Milly Carlucci è la realizzazione di uno spin off di Ballando con le Stelle ma lei si è sempre rifiutata.

In questi anni non ha mai voluto fare né un torneo dei campioni, né un All Stars, né tantomeno una versione con persone non famose. Ma le cose ora potrebbero cambiare perché per questa primavera sembrerebbe essere stata costretta a cedere alla richiesta dei vertici Rai. Come riporta Dagospia, in Rai “avrebbe preso quota l’ipotesi di collocare in palinsesto in tarda primavera uno spin off di Ballando con le Stelle, per sfruttare l’onda lunga del successo firmato Milly Carlucci”.

Che tipo di spin off non è ancora dato da sapere “si starebbe ragionando su una gara senza vip (per non bruciare il titolo originale), magari con la stessa giuria in onda a maggio per quattro settimane al venerdì sera”. “I dettagli dell’operazione al momento non sono noti. In attesa della fumata bianca”, conclude Dagospia. In realtà, circa un mese fa, questa ipotesi spin off era stata già avanzata dal sito Tv Blog che parlava di protagonisti Nip o All Stars.