“Purtroppo devo darvi una brutta notizia”. Annuncio choc da Anastasia Kuzmina, una delle insegnanti storiche di Ballando con le Stelle. È stata lei stessa a voler informare il pubblico della difficile situazione che sta vivendo a causa di un problema di salute. Poco fa, ha pubblicato un video in cui spiega tutto: “Ho praticamente perso la vista“.

In questo momento delicato, ha rivelato di essere circondata dall’affetto di molte persone. Tra queste c’è anche la conduttrice del popolare programma di Rai Uno. Tanto da volerla ringraziare pubblicamente: “La situazione non è semplice, è abbastanza complessa, come dice il professore che mi segue. Ringrazio Milly Carlucci che mi chiama tutti i giorni per sapere come sto e tutti quelli che mi stanno dando amore”. Poi la ballerina spiega cosa le sta succedendo.

Leggi anche: “Ha abbandonato il gruppo”. Ne vedremo delle belle, choc: il nome della famosa





“Ho praticamente perso la vista”. L’annuncio choc di Anastasia Kuzmina di Ballando: “Rara infezione”

Nessuno si aspettava di ricevere una notizia del genere da Anastasia Kuzmina. La ballerina ha raccontato di aver contratto un’infezione molto rara a un occhio, che le impedirà di partecipare a Ballando On The Road. “Purtroppo devo darvi brutte notizie. Sono stata un po’ assente in questi giorni, ma per via di un’infezione abbastanza grave e molto rara, ho praticamente perso la vista dall’occhio destro. Mi dispiace tantissimo, perché non potrò essere a Ballando On The Road domani e dopodomani, ci tenevo davvero molto, ma in questo momento devo e posso solo pensare a curarmi”.

L’annuncio ha ovviamente suscitato molta preoccupazione tra i fan, ma Anastasia ha voluto rassicurarli: “Probabilmente per un po’ mi vedrete in queste vesti, ma almeno saprete il motivo. Grazie di cuore a tutte le persone che mi stanno mostrando affetto e vicinanza, mi è di grande aiuto. Cercherò di affrontare questo momento con il massimo della positività e senza perdere il sorriso”.

Anastasia Kuzmina è uno dei volti più amati di Ballando con le Stelle. La ballerina è entrata a far parte del cast degli insegnanti di ballo nel 2012. Nell’ultima edizione ha fatto coppia con Francesco Paolantoni e, in passato, si è esibita con vip del calibro di Emanuele Filiberto di Savoia, Angelo Russo e Daniele Scardina. Proprio durante l’ultima edizione, aveva subito anche un infortunio in diretta a seguito di una caduta, ma nonostante tutto era riuscita a proseguire la gara.

Sui social sono tantissimi i commenti di sostegno dei fan, accompagnati da cuoricini e dall’emoji del braccio di ferro, per darle forza. “Ti vogliamo bene, ti aspettiamo. Rimettiti presto”, scrivono in tanti.