La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, 10 febbraio 2025, è stata ricca di emozioni e colpi di scena, culminando con la proclamazione del primo finalista di questa edizione. La serata è iniziata con un focus sulla relazione tra Helena e Javier, la cui “notte di fuoco” ha catturato l’attenzione del pubblico e degli altri concorrenti. Successivamente, l’attenzione si è spostata su una lite accesa tra Lorenzo e Shaila, che ha evidenziato tensioni latenti nella Casa.

La puntata ha inoltre visto nuove nomination e l’apertura di un nuovo televoto, mantenendo alta la suspense tra i concorrenti e il pubblico. Resta da vedere chi si unirà al primo finalista nelle prossime settimane, mentre le dinamiche all’interno della Casa continuano a evolversi. Il momento clou della serata è stato senza dubbio la competizione per il primo posto in finale. Lorenzo Spolverato, Javier Martinez, Alfonso D’Apice e Luca Giglio si sono sfidati per ottenere questo ambito traguardo.





Ecco il primo finalista del Grande Fratello 2024

Attraverso un televoto flash, il pubblico ha decretato Lorenzo come primo finalista, garantendogli così l’accesso diretto all’ultima fase del reality. Nonostante il successo, Lorenzo non è stato esente da critiche. Alcuni commentatori hanno definito la sua performance “soporifera”, assegnandogli un punteggio di 4 su 10 nelle pagelle della serata. Al contrario, Jessica è stata elogiata per il suo coraggio, ottenendo un 8 su 10. Il motivo?

La Morlacchi ha ripercorso la sua carriera e la lotta contro gli attacchi di panico che l’hanno isolata per anni, dopo il successo dei Gazosa, la sua storica band adolescenziale. Racconta della sua crisi e della lunga fase di isolamento, ma anche della sua rinascita grazie alla psicoterapia. Poi si esibisce in “Vorrei che fosse amore“, ricevendo l’applauso del pubblico.

Molti utenti vorrebbero vederla tra le braccia di Giglio, ma la cosa sembra lontana. Insomma, la serata del 10 febbraio 2025 ha segnato una svolta significativa nel percorso del Grande Fratello, con Lorenzo Spolverato che si è assicurato un posto in finale, mentre le relazioni e le tensioni tra i concorrenti promettono ulteriori sviluppi nelle prossime puntate. Chissà chi sarà il prossimo che andrà in finale.

