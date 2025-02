Grande Fratello, stasera 10 febbraio nuova attesissima puntata. Intanto Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ne hanno combinata un’altra. Lorenzo che, con molta probabilità, sarà il primo finalista maschile del programma. Finale alla quale manca un mese e mezzo. Lo ha rivelato recentemente Alfonso Signorini. Dopo mesi di dubbi e voci, aveva otto gli indugi comunicando i dettagli sulla finale del Grande Fratello. Durante la puntata di giovedì scorso aveva spiegato come.

>>“Volavano pugni, sono sconvolto”. Choc al Grande Fratello, Iago vede e spiffera tutto. Anche Stefania non ci può credere

“Ah, a proposito di questo giro di boa, so che voi ogni volta entrate in paranoia quando io parlo del giro di boa ed entrate in confessionale a chiedere se il programma finirà a maggio o giugno. Allora stasera vi svelo quando finiremo”.





Grande Fratello, critiche su Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta

Poi Signorini è entrato nei dettagli: “Ragazzi, tranquilli che finiamo alla fine di marzo. Quindi sereni che manca ancora poco e ci siamo quasi, tra un mese e mezzo ci sarà la tanto attesa finale”. La fine del programma coinciderà con l’ultimo atto del 2024. Quest’anno potrebbe esserci l’ultima puntata il 24 o il 31 marzo, stando alla previsione del sito Biccy.

Tornando a Spolverato, è stato protagonista di un momento molto discutibile con Shaila Gatta. Avvinghiati a terra con lei in mutande e telecamera che indugia troppo. Troppo al punto da sollevare le critiche del pubblico. “Ora ditemi se tutto questo è normale e da mandare in onda alle 16 di pomeriggio? Ma ancora da giustificare le azioni di Spolverato? SCIOCCANTE!”.

Questo e un programma vietato a minori 🚫⛔ @GrandeFratello ma cosa stiamo vedendo, stamattina pugni al letto e alla porta, adesso ci tocca vedere questo… scommetto che stasera lo farete finalista e noi spegneremo la TV #grandefratello #helevier #javi7 #heleners @MedInfinityIT pic.twitter.com/ize3KqO93R — Hele-Javi (@HeleJavi99670) February 10, 2025

E ancora: “Lo schifo, la vergogna, la volgarità tutta in unica foto!! Che schifo sti due”. E ancora: “Questo è programma vietato a minori. Ma cosa stiamo vedendo, stamattina pugni al letto e alla porta, adesso ci tocca vedere questo… scommetto che stasera lo farete finalista e noi spegneremo la TV”.