Sono rimasti in pochi al Grande Fratello. C’è chi è già finalista, dunque resterà sicuro nella casa fino al 31 marzo, chi rischia di uscire a un metro dall’ultima puntata perché finito in nomination e chi invece verrà eletto nella prossima puntata. Che però non sarà giovedì ma lunedì 24, giorno della semifinale appunto. Shaila fa parte di questo ultimo gruppo e dai sondaggi potrebbe proprio essere lei la quarta finalista.

C’è rimasta male quando ha perso la sfida con Zeudi. Sono giorni che ripete di meritarsi quel posto e anche di aver sacrificato gran parte del suo percorso al GF per Lorenzo, che ora ha mollato. Definitivamente? Così è sembrato lunedì scorso, quando i due hanno avuto uno scontro durissimo, durante e dopo la diretta.

GF, il crollo di Shaila: “Doveva succedere”

Anche nei giorni a seguire, la ballerina ha continuato a parlare dell’ex fidanzato con Chiara e Zeudi descrivendo Lorenzo “come un giocatore”. Con la fine della loro storia d’amore, Shaila non solo ha chiuso la relazione ma ha messo un punto anche alla possibilità di avere un rapporto civile con l’ex.

Almeno apparentemente perché martedì sera, finita la cena, è crollata. Si è lasciata andare alle lacrime e ammettendo di sentire fortemente la mancanza del modello e di quella che era Shaila quando stava con lui. Dopo aver tirato fuori tutta la sua forza e convinzione della decisione presa, ha fatto parlare il cuore. “Mi manca quella parte di me quando ero con lui, mi manca un abbraccio. Mi manca lui”, ha detto alle amiche tra le lacrime.

“Quando lo guardo rivedo i momenti belli con lui, ne abbiamo tantissimi e quindi mi chiedo come si può cambiare in questo modo da un giorno all’altro?”, ha aggiunto Shaila, che non sa del crollo e delle lacrime versate poco prima dallo stesso Lorenzo. Ora è confusa e infatti più tardi si è di nuovo lasciata andare al pianto e ammesso quanto sia difficile convivere con Lorenzo in questa situazione. Questa novità ha già scatenato i fan degli Shailenzo tra chi si dice sicuro che questo crollo di Shaila era inevitabile e chi già sogna un ritorno di fiamma.