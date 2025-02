Sono state ore molto complicate per Shaila al Grande Fratello. La concorrente ha dovuto fare i conti con una vicenda decisamente poco piacevole, che ha coinvolto in maniera diretta il suo fidanzato Lorenzo. E ora l’ex velina di Striscia la Notizia ha detto una frase che sta scioccando i telespettatori, infatti dalla sua bocca sono uscite parole parecchio forti.

Tutto è iniziato nella notte tra il 26 e 27 febbraio, quando il Grande Fratello stava tra l’altro vivendo un momento di festa celebrando il 30esimo compleanno di Javier. Ma Shaila e Lorenzo sono stati autori di qualcos’altro, in particolare è stato il modello a perdere letteralmente la testa e a mandare ora in crisi la Gatta, mai così spaventata prima d’ora.

Leggi anche: “Questa è la prova”. Grande Fratello, Shaila ripresa dalla telecamera dopo i gravi fatti in Casa





Grande Fratello, Shaila choc: “Devo salvarmi prima che sia troppo tardi”

Entrando nello specifico del comportamento di Lorenzo al Grande Fratello, Shaila ha rivelato a Chiara e Zeudi che lui ha strappato le lettere e i regali che si erano fatti. Si sono sentite delle urla pazzesche provenire dalla camera da letto, ma gli autori hanno censurato tutto. Ma la ballerina non si è tirata indietro e ha esclamato cose pesanti e anche contro Spolverato.

Shaila sarebbe quindi propensa a chiudere ogni legame con Lorenzo e lo ha detto chiaramente con termini anche forti, tra le lacrime: “Questo ragazzo mi sta distruggendo, devo salvarmi prima che sia troppo tardi per me. Non voglio questo e non me lo merito, dice sempre che dobbiamo tutelare la coppia e poi fa queste scenate”. Lui aveva chiesto alla ragazza se fosse gelosa del rapporto con Chiara, ma la Gatta aveva detto di no. Nonostante ciò, il modello si è innervosito perché la sua fidanzata non lo starebbe facendo apparire bene davanti ai coinquilini.

Shaila rompe a llorar, Chiara le echa la pierna encima, Zeudi se acerca y censuran la cámara #grandefratello pic.twitter.com/OWUPoutTZH — Cocora (Acabárase) (@LadySinu2) February 27, 2025

Prima di avere la sfuriata, Lorenzo aveva detto: “Vuole farmi passare per quello che inventa tutto, racconta bugie, solo bugie”.