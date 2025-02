La tranquilla notte nella Casa del Grande Fratello, con solo Federico Chimirri inquadrato dalla regia in giardino, è stata scossa dalle urla di Lorenzo Spolverato contro Shaila Gatta. Dopo giorni dei soliti tira e molla, i due fidanzati sono tornati a litigare e questa volta il tema è stata la presunta gelosia dell’ex velina di Striscia la Notizia nei confronti di Chiara Cainelli.

Questo è quanto detto da Lorenzo Spolverato, mentre Shaila ha categoricamente smentito le sue parole, dicendo di non provare alcuna gelosia per l’amicizia nata tra il suo fidanzato e la sua amica. “Mi fa passare come gelosa di te. Se tu ci credevi poteva compromettere anche la nostra amicizia. Io sono stata solo gelosa delle attenzioni che lui in passato ha dedicato ai suoi amici in generale e lui sotto le coperte mi diceva di dirlo in puntata, di dire che sono gelosa”, ha detto Shaila.

“Bene, credete pure a lei. Ah, lei non è gelosa di te Chiara perché è tua amica? All’inizio era amica anche di Helena eppure era gelosissima di lei e me lo diceva. Comunque credetele pure”, ha detto Lorenzo parlando con Zeudi e Chiara. “Ma tu cosa ca..o racconti?! Che cosa racconti?! Cosa dici agli altri? Cosa? Ca..ate racconti, per farmi passare male. Tu mi fai passare per quello che si è inventato tutto. Le tue sono cavolate, non è vero nulla. Vai a raccontare queste cose in giro”.

Poi lo choc vero, con Lorenzo che ha aperto l’armadio di Shaila per gettare i suoi vestiti, le lettere e i disegni da lei regalati. Era stata proprio l’ex velina di Striscia la Notizia a confessarlo all’amica Chiara: “Hai visto la scenata che ha fatto? Ha preso il mio armadio, lo ha aperto e ha strappato tutte le cose da dentro. Ha preso le cose e le ha spostate su un altro letto”, ha confidato Shaila a Chiara.

lorenzo ha strappato tutto dall'armadio di shaila sul serio, cosa gli regaleranno stavolta?Ennesima sorpresa?bonus prossima edizione?Immunità parlamentare?Le ingiustizie degli autori intossicano la gente fuori #grandefratello pic.twitter.com/hi9WgZm2cY — 琴音-雅美 (@TrashAddicted01) February 27, 2025

Su X sta circolando una foto in cui si vede chiaramente Shaila rimettere a posto le sue cose all’interno di un armadio, prova che quello detto su Lorenzo non è stata una esagerazione. “Lorenzo ha strappato tutto dall’armadio di Shaila sul serio, cosa gli regaleranno stavolta? Ennesima sorpresa? Bonus prossima edizione? Immunità parlamentare? Le ingiustizie degli autori intossicano la gente fuori #grandefratello”, si legge su X.

Cari autori potete proteggerlo quanto volete a Lorenzo Spolveratoma noi PUBBLICO sappiamo e vediamo tutto

Ha strappato tutti i bigliettini nell’armadio di Shaila ha staccato un quadro verde e gliel’ha lanciato nell’armadio

LA VIOLENZA IN TV Questo SieteVoi pic.twitter.com/DUtLkcN9ZK — Alvin Berk Mccarthy (@AlvinBerkMc) February 27, 2025

Nella foto si vede Shaila intenta a riordinare i suoi abiti e molto probabilmente anche i biglietti che in questi mesi ha regalato al fidanzato, anche quelli finiti all’aria durante la sfuriata di Lorenzo. La concorrente è evidentemente molto provata da questa situazione, il pubblico ha chiesto provvedimenti, ma il Grande Fratello, almeno sui suoi canali ufficiali, non ha fatto cenno a quanto accaduto questa notte nella casa.