“Dovete prepararvi subito!”. Poco fa è arrivata un ordine importante dal Grande Fratello per tutti i concorrenti. Un annuncio che ha provocato un grande movimento all’interno della casa. Come ben sanno i fedeli spettatori del reality show di Canale 5, mancano ormai meno di due settimane alla fine del programma. Il 31 marzo verrà decretato il vincitore di questa edizione. Attualmente, ci sono solo tre finalisti ufficiali: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Chiara Cainelli.

Per il gran finale restano soltanto due puntate, e proprio in vista dell’ultima serata, i concorrenti hanno ricevuto un avviso importante. Come spesso accade, la segnalazione è arrivata dai social: improvvisamente, gli inquilini si sono tolti gli abiti casual che indossano durante la settimana per indossare eleganti outfit da cerimonia. Questo ha scatenato un vero e proprio tam-tam, con i fan intenti a capire cosa stesse accadendo.

“Vi dovete preparare subito”. Grande Fratello, l’avviso inatteso spiazza i concorrenti

Alcuni hanno ipotizzato una gita a sorpresa, magari simile alla recente visita al centro benessere o al campo da golf. Altri hanno pensato addirittura a un’eliminazione. Ma la verità è un’altra. Come segnalano gli account più esperti di Grande Fratello, i concorrenti hanno semplicemente preso parte a un evento che si ripete ogni anno: lo shooting ufficiale per la finale.

“Sono vestiti eleganti perché stanno scattando le foto che compariranno sui ledwall durante l’ultima puntata”, ha spiegato un utente. Un altro ha aggiunto: “Stanno facendo le foto che verranno mostrate al momento del verdetto del vincitore”. Ovviamente nessuno al momento può dire chi sarà. Qundi tutti i concorrenti si devono sottoporre al rito delle foto.

Il tempo stringe: la prossima puntata, in onda lunedì 24 marzo, sarà la semifinale. Prima di conoscere i nomi degli ultimi finalisti, ci saranno delle eliminazioni. Al momento, sono in nomination Giglio, Chiara Cainelli e Helena Prestes, e il televoto si preannuncia incerto, complici le alleanze tra i vari fandom. Anche un concorrente apparentemente più debole potrebbe avere la meglio su uno considerato più forte.

Durante la puntata di lunedì prossimo, potrebbero esserci ulteriori televoti flash, con due eliminazioni certe, mentre alcune indiscrezioni sui social parlano addirittura di tre concorrenti eliminati. Nel frattempo, la convivenza nella casa è stata segnata da scontri e riconciliazioni. Lo shooting fotografico segna il primo passo verso il ritorno alla realtà per i concorrenti.