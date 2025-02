La puntata del Grande Fratello del 10 febbraio 2025 è stata caratterizzata da un significativo errore in diretta da parte del conduttore Alfonso Signorini durante l’annuncio del primo finalista. La serata ha visto i concorrenti maschi rimasti in gara – Alfonso, Lorenzo, Javier e Giglio – competere per un posto in finale. Dopo una serie di nomination positive da parte delle concorrenti femminili, è stato aperto un televoto flash per determinare chi, tra i quattro, sarebbe diventato il primo finalista.

Al momento dell’annuncio, Signorini ha inizialmente dichiarato che il finalista fosse Javier, basandosi su un’indicazione visiva errata fornita dalla regia, che aveva illuminato il volto di Javier sul led. Poco dopo, resosi conto dell’errore, il conduttore ha corretto l’annuncio, proclamando Lorenzo Spolverato come vero primo finalista con il 45,61% dei voti. Visibilmente irritato, Signorini ha commentato: “Io sono un persona trasparente… Io avevo nella busta solo i nomi dei primi esclusi e non sapevo chi avesse vinto il televoto…”.





E ancora Signorini: “Gli accordi erano che la regia avrebbe mostrato la foto nel Led… E quando ho visto l’immagine di Javier ho fatto il suo nome… Poi Cesara mi ha fatto segno di no. L’errore non so di chi sia stato; non mio. Lasciatemelo dire perchè io di solito non lo dico mai… Qua però io non c’entro proprio niente… Ognuno si assuma le proprie responsabilità… Alla prossima grazie…”.

A questo punto Alfonso Signorini fa qualcosa che probabilmente resterà negli annali della televisione italiana: alza i tacchi e se ne va, dando le spalle alle telecamere. Ovviamente questo incidente ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e sui social media. Alcuni spettatori hanno espresso comprensione per l’errore (umano?) in una diretta televisiva complessa, mentre altri hanno criticato, ma sopratutto schernito la mancanza di coordinazione tra il conduttore e la regia.

Chiaramente le polemiche sono divampate sui social. Un utente ad esempio ci vede qualcosa di sospetto e dice: “Consegnare il premio al vincitore ed un attimo dopo inventarsi una scusa per ritirarglielo in diretta nazionale. VERGOGNOSO. Mai accaduto prima d’ora. Vale per tutti non solo per Javier. Poteva esserci qualsiasi concorrente. È osceno un trattamento del genere”.

