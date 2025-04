Dopo l’inevitabile stop di The Couple, la cui puntata di lunedì 21 aprile non è andata in onda per la morte di Papa Francesco, Ilary Blasi è pronta a ritornare il 28 aprile in diretta su Canale 5. E ora è già venuto fuori chi saranno i due concorrenti che dovrebbero essere eliminati tramite televoto.

Hanno avuto una settimana in più per provare a convincere il pubblico, ma due concorrenti di The Couple non avrebbero più chance di rimanere e sarebbero i primi ad essere eliminati dal reality show. Una notizia che ovviamente non farà piacere ai fan, che erano già in loro supporto.

The Couple, chi dovrebbero essere i concorrenti eliminati

A dare questa notizia in anteprima è stato il sito Angolo delle Notizie, che ha effettuato un sondaggio tra i suoi utenti per far scegliere chi dovrebbero essere gli eliminati di The Couple. Sono due le coppie in lizza per l’addio e una di loro interromperà la rincorsa verso il milione di euro.

Nella prossima puntata di The Couple a salvarsi sarebbero Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco con il 55% dei voti, mentre ad uscire dalla casa sarebbero Elena Barolo e Thais Wiggers, che si fermerebbero al 45% delle preferenze. Nulla da fare per le due donne, che saluterebbero tutti i compagni e ritornerebbero alla vita di prima.

Ovviamente le votazioni tramite televoto stanno proseguendo e tutto potrebbe ancora succedere fino a lunedì 28 aprile. Non resta che attendere qualche giorno per scoprire tutto.