“Sapete che papa Francesco…”. I concorrenti di The Couple parlano della morte del pontefice e scatta la censura della regia. Come noto, la diretta del reality The Couple, trasmesso su Mediaset Extra, ha subito un’interruzione di quasi 48 ore in seguito alla notizia della scomparsa di Papa Francesco. Il flusso live è ripreso solo nella serata di ieri, ma la ripartenza ha immediatamente sollevato una domanda tra il pubblico: i concorrenti sono stati informati dell’accaduto?

A sciogliere il dubbio sono state alcune conversazioni tra gli inquilini della casa, che hanno citato esplicitamente il Papa, spingendo la regia a intervenire con tempestive censure. In uno scambio tra Benedicta Boccoli e Antonino Spinalbese, si è parlato della figura del pontefice e del suo predecessore. “Papa Francesco era molto popolare, ma anche Wojtyla era molto amato, su di lui io mi ricordo che teneva i bambini sotto al mantello”, ha detto Boccoli. Spinalbese ha replicato: “Sì, Francesco era amato… a me di lui ha fatto morire la scena della mano”.

"Sapete che papa Francesco…". The Couple, prima quelle parole poi l'intervento immediato della regia

Una frase, questa, che sembrerebbe far riferimento a un noto episodio del 2019, quando una fedele asiatica afferrò con insistenza la mano del Papa in Piazza San Pietro. La conferma è arrivata subito dopo da Irma Testa: “Anto ma dici della cosa con la cinese?”. A quel punto, la regia ha preferito spostare l’attenzione altrove, trasmettendo immagini di una cucina vuota.

La discussione non si è però fermata lì. In un’altra occasione, Benedicta Boccoli ha elogiato l’impegno sociale del Papa: “Ha parlato molto di pace, andava in giro per il mondo, ha sempre condannato tutte le guerre – riportano i colleghi di Biccy –. Diciamo che è uno che si è speso molto per certe tematiche”. La conversazione ha poi preso una piega speculativa: uno dei concorrenti ha chiesto chi potrebbe essere il nuovo pontefice, e Antonino Spinalbese ha ipotizzato scenari alternativi: “Cosa ci sarà dopo questo Papa? Adesso secondo molti ci sarà un papa nero. Ci sono tante teorie su questo. Sì, non la conoscete la storia del Papa nero? Poi c’è anche quella corrente secondo la quale questo era l’ultimo Papa”. Ancora una volta, la regia ha preferito cambiare rapidamente inquadratura.

Una doppia censura che non è piaciuta al pubblico, come dimostrano i commenti in rete. A tanti telespettatori infatti quella della produzione è sembrata una decisione esagerata, visto che i concorrenti non stavano dicendo nulla di male. Ma tant’è.

Intanto, al di là dei discorsi sul pontefice, fuori dagli studi Mediaset si fanno largo voci sempre più insistenti su un possibile anticipo della chiusura del programma di Ilary Blasi. L’assenza di comunicazioni ufficiali non ha fermato le speculazioni: secondo quanto riferito dal redattore Hit su Substack, l’emittente starebbe valutando la possibilità di fermare il programma con tre puntate d’anticipo rispetto al calendario iniziale.

Il debutto aveva lasciato ben sperare, con 2,2 milioni di spettatori e uno share del 18,55%, ma la seconda puntata ha segnato un tonfo negli ascolti, precipitati al 13%. Anche online e su Mediaset Extra, i dati non hanno brillato. Una situazione che potrebbe spingere l’azienda a chiudere il format già lunedì 5 maggio: “The Couple chiuderebbe tre puntate prima del previsto…”.

Non è esclusa neppure una riduzione del montepremi, inizialmente fissato a un milione di euro: “Magari anche il montepremi potrebbe essere opportunamente tarato verso il basso rispetto alle cinque puntate prodotte…”. Nei prossimi giorni si attendono chiarimenti da parte della rete. Intanto, la puntata prevista per domani – in concomitanza con un giorno festivo – rappresenterà un ulteriore banco di prova per capire se la trasmissione riuscirà a risollevarsi o se l’epilogo anticipato sia ormai inevitabile.