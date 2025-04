Il trio formato da Zeudi De Palma, Shaila Gatta e Chiara Cainelli – amatissimo dal pubblico del Grande Fratello – sembra ormai appartenere al passato. Nelle ultime ore è arrivata una conferma (seppur indiretta) che ha fatto esplodere il web: un gesto sorprendente da parte dell’ex fidanzata di Lorenzo Spolverato ha acceso i riflettori su una possibile rottura tra le tre ex gieffine.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni utenti su X, che hanno segnalato strani movimenti social da parte di Shaila Gatta, la storica ex velina di Striscia la notizia. Secondo quanto riportato da diversi fan molto attenti, Shaila avrebbe smesso di seguire Chiara Cainelli sui social proprio nelle ore successive a una cena “sospetta” tra Chiara e Lorenzo Spolverato, ex fidanzato della Gatta.

Leggi anche: “Io so questa cosa e ve lo voglio dire”. Helena e Javier, doccia gelata: è la sorella Mariana a dare la notizia





Grande Fratello, Shaila smette di seguire Chiara sui social

Shaila Gatta ha smesso di seguire Chiara Cainelli e a quanto pare anche Alfonso D’Apice e fan hanno collegato questo gesto alla fine del trio, che da settimane non si mostrano più insieme né pubblicano contenuti condivisi. Zeudi, da parte sua, si è invece mostrata insieme a Shaila Gatta in un video in cui le due ballavano insieme. “Shaila che unfollowa Chiara che è a cena con lorenzo ma controllata a vista d’occhio dal nano perché a cena o con lui o proprio niente cena. Inizia il dramaaa, finalmente”, scrive qualcuno su X.

La cena tra Chiara e Lorenzo è stata al centro delle chiacchiere sui social e sempre secondo alcuni utenti Shaila avrebbe reagito con un “unfollow” secco, che molti leggono come una presa di posizione, la fine dell’amicizia con Chiara Cainelli. “Iniziato il dramma amore siamo seduti”, “Finalmente il cinema che ci meritiamo”, “Shaila ha smesso di seguire Chiara e ora potete finalmente ammettere che di amicizia in quel trio c’era poco e niente”, si legge ancora.

shaila che unfollowa chiara che è a cena con lorenzo ma controllata a vista d’occhio dal nano perché a cena o con lui o proprio niente cena. Inizia il dramaaa, finalmente😭🚨 — Erika✨ (@misspadrepia) April 22, 2025

“Ma xké qlc ci ha mai creduto???era solo una coalizione legata dall’odio verso Helena e dalla volontà di farla sbroccare, di infastidirla, ferirla, offenderla, umiliarla! Peccato che una sola regina è uscita vittoriosa sotto tutti i punti di vista da qst scontro: Hele!”, “Ma Shaila non ha mai sopportato Zeudi ( che ora le serve per i tiktok) e lo disse apertamente, Chiara sbavava dietro al suo ex/fidanzato…”, “E chi aveva ragione?? Stefania Orlando!”, “Erano unite solo dall’astio verso Helena, zeudi poi non la sopportava nessuno e tutti sapevano del suo gioco con Helena ma facevano finta di stare dalla sua parte per avere un’altra alleata”.