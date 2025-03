Federico Chimirri, l’ultimo eliminato dal Grande Fratello, ha deciso di rompere il silenzio e condividere la sua esperienza vissuta all’interno della casa più spiata d’Italia. Dopo aver lasciato il gioco, il concorrente ha scelto di parlare della sua partecipazione al reality show, svelando retroscena e riflessioni su quanto accaduto durante le settimane trascorse nel programma condotto da Alfonso Signorini.

In un’intervista rilasciata poco dopo la sua eliminazione, Federico ha raccontato di aver vissuto un’esperienza molto intensa, ma che, come in ogni reality, non è stata priva di difficoltà. Il percorso nel Grande Fratello, infatti, si è rivelato una vera e propria sfida, soprattutto per le relazioni nate all’interno della casa e i momenti di tensione vissuti con altri concorrenti.

“Anche se la mia avventura al Grande Fratello è stata breve, è stata un’esperienza incredibile, intensa e ricca di emozioni. Sono profondamente grato per tutto l’affetto che mi state dimostrando e per il sostegno che mi avete dato. Ogni vostro messaggio, ogni vostro gesto mi sta dando forza, e questo lo porterò sempre con me”, ha ammesso Federico.

Non sono mancati, ovviamente, i riferimenti alle polemiche che lo hanno visto coinvolto durante il suo percorso, in particolare con la fazione composta da Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Giglio. Lo chef, noto al pubblico anche per la sua partecipazione a Masterchef, una volta uscito dalla casa ha scoperto cosa ha detto Lorenzo alla fine dell’ultima puntata. Il modello milanese, furioso, ha pronunciato parole molto forti nei confronti di Javier.

“Deve marcire quel c0gl*e. Ma poi il suo gruppo si fa forza perché sono in tanti. Quello è un gruppo di stroi. Presi da soli non valgono nulla, io li conosco quelli come loro e quelle dinamiche. Non valgono nulla e iniziare da lui”, le parole di Lorenzo a fine puntata e riferite all’argentino. A questo post social, Federico ha voluto rispondere: “Poverino, lui mi fa tanta tenerezza, purtroppo non esiste ancora la cura alla cattiveria, spero solo che un giorno se ne renda conto e diventi una persona migliore”, ha scritto lo chef.