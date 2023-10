Divertente fuori programma di Sophie Codegoni al Mercante in Fiera, lo sfortunato (in termini di ascolti) programma Rai condotto da Pino Insegno. Il padrone di casa ha invitato grandi volti conosciuti nel panorama televisivo per tentare di risollevare un tantino lo share del programma che ha fatto e sta ancora facendo tanto discutere. E ospite dell’ultima puntata anche Sophie Codegoni, ovvero la donna del momento del quale ogni rivista satinata sta parlando in queste ultime settimane.

Tutto ‘merito’ ma sarebbe meglio definirla ‘colpa’ del presunto tradimento di Alessandro Basciano, ovvero quello che fino a qualche mese fa era l’uomo della sua vita, nonché padre della figlia Celine Blue. Come sappiamo fin troppo bene, la donna ha accusato l’ex compagno di averla prima tradita e poi mollata da sola in sala parto non dandole il supporto necessario durante il parto.





Divertente fuoriprogramma di Sophie Codegoni al Mercante in Fiera

Accuse chiaramente rigettate alla fonte dallo stesso Basciano che adesso minaccia provvedimenti legali per l’ex compagna con accuse pesanti e una verità ancora da mostrare. Ma cosa è successo a Sophie Codegoni durante l’ultima puntata del Mercante in Fiera? Mentre la donna stava giocando infatti, in tanti si sono resi conto che tra le carte a disposizione c’era proprio quella delle “corna”.

Con una spiccata ironia allora, quando Pino Insegno le ha chiesto: “Qual è la carta che ti racconta di più Sophie?”, la Codegoni non ci ha pensato due volte e ha detto al conduttore: “Le corna! Perché sono scaramantiche e penso che me le terrò fino alla fine”. Parole che però lasciano una verità scomoda non detta, forse a causa della rete o del contesto.

Ma a tutti sono venute in mente le parole di Sophie Codegoni che raccontata su Alessandro: Mi ha tradito con la sua ex, ha passato due giorni a Ibiza con lei. È un manipolatore, non mi ha mai amata. Mentre partorivo è andato a dormire. Già da un mesetto le cose non andavano bene. Ho deciso di chiudere la relazione 6 giorni fa, dopo tanti sbagli che non reputavo giusti ma giustificavo”. “Altro che scaramantiche”, commenta quindi qualcuno.

