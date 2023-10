Tutto pronto per Temptation Island Winter o Temptation Winter (ancora non si sa l’effettivo nome del programma). L’unica cosa certa è il conduttore: Filippo Bisciglia, che proprio sui suoi canali social ha confermato l’inizio delle riprese che partirà a breve. Ora però spuntano le prime indiscrezioni sul programma che andrà in onda prossimamente su Canale 5. A renderlo noto a “Casa Sdl” su Instagram è Gabriele Parpiglia che conferma le parole di Filippo Bisciglia e rivela una data ben precisa sul via del programma.

Il giornalista esperto di gossip e tv ha fatto sapere che le riprese inizieranno a gennaio. “Chiudiamo con uno scoop: dal 15 gennaio inizieranno le riprese di Temptation Island Winter, ovvero la versione invernale di Temptation Island”. Quindi, considerando i tempi tecnici di confezionamento del prodotto, in base a quello che è successo negli ultimi anni, presumibilmente vedremo le prime puntate non prima di febbraio. Ci sarà da aspettare quindi.





Tutto pronto per Temptation Island Winter

Forse, ipotizza qualcuno, potremmo anche iniziare per fine gennaio ma è ancora da vedere come evolverà la situazione. L’unica cosa certa, almeno per ora, è che Temptation Island Winter si farà e già questa è una grande notizia per tutti i fan del programma che tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori. Eppure in tanti aspettavano questo appuntamento molto prima!

Riguardo il casting e le coppie, vi basti sapere che è ancora tutto da vedere, visto che sono ancora attive le varie ricerche. Sembra inoltre che la produzione stia lavorando senza sosta per regalarci delle dinamiche pazzesche come gli scorsi anni. Come sempre dietro, come sanno tutti, c’è lo zampino di Maria De Filippi che monitora e decide anche senza prendere mai il controllo della situazione, almeno in prima persona.

Per chi non lo sapesse, Temptation Island è un reality show che mette alla prova la forza di coppie che decidono di partecipare. Le coppie vengono separate e inviate in diverse residenze, ognuna ospitante un gruppo di single attraenti del sesso opposto. Durante il corso del programma, i partner in coppia sono esposti a varie tentazioni, mettendo alla prova la loro fedeltà e il loro impegno reciproco.

