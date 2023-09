Classe 1984, Filippo Bisciglia è uno dei conduttori più amati di Mediaset. Il suo volto è ormai familiare per i telespettatori di Temptation Island, il reality delle tentazioni in onda durante il palinsesto estivo su Canale 5. Diplomato alla scuola alberghiera e tennista a livello agonistico fino all’età di 18 anni, nel 2006 ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello e arrivando al secondo posto, dietro solo ad Augusto De Megni.

La vera svolta nella sua carriera e arrivata nel 2014 quando Filippo Bisciglia è approdato alla conduzione di Temptation Island. Il reality show delle tentazioni ha reso celebre al grande pubblico che oggi lo identifica come esperto nelle crisi di coppia. Amatissimo dal pubblico, in queste ore Filippo Bisciglia è intervenuto sui social per fare un annuncio.

Confermato Temptation Island Winter, il conduttore sarà Filippo Bisciglia

“Ciao ragazzi buonasera a tutti, allora la notizia che sto per darvi è stata detta, scritta e trattata… insomma, oggi, finalmente, posso ufficializzare e sono felicissimo di farlo che alla conduzione di Temptation Island Winter Edition oppure Temptation Island Winter oppure Temptation Winter… non sappiamo ancora come si chiamerà il programma ma lo scopriremo a breve, ci sarò io!”, ha detto Filippo Bisciglia nel filmato pubblicato su Instagram.

“Questo per me è un onore, scendere in campo durante il palinsesto Mediaset invernale, per me è davvero gratificante, quindi, voglio ringraziare l’azienda e ovviamente Maria De Filippi per la conferma del sottoscritto.Che dirvi? Sicuramente, anche voi vi starete domandando, come sarà? Dove? In che modo? Ma il pinnettu? Ma il faló? Ragazzi, sono tutte cose che scopriremo più avanti ma, intanto, io… immagino”, ha detto ancora il conduttore.

Ovviamente c’è molta curiosità sulla prima edizione invernale di Temptation island. “Il caminetto sarebbe perfetto, la camminata tipo Everest per arrivare alla baita di confronto; poi la pista da sci per chi verrà cornificato per farlo/a arrivare a valle. Prego”, si legge tra i commenti. “Mettiamo da parte le scemità, nessuno può mettere PHIL in un angolo. Nemmeno Piersy”, ha scritto un utente facendo riferimento alle direttive anti-trash imposte da Pier Silvio Berlusconi. E ancora tanti complimenti per la sua conduzione: “Grandeee Filippo…complimenti…ma non poteva essere altrimenti d’altronde nessuno potrà mai condurre temptation island bene come te”.