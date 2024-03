Come era prevedibile al centro della nuova puntata del Grande Fratello c’è stato il nuovo rapporto tra Anita e Alessio. Dopo la notte in suite di lunedì scorso hanno infatti dato sfogo al loro trasporto reciproco abbandonandosi anche a dei baci. Ma non tutti e non solo tra i telespettatori sono convinti che ci sia davvero qualcosa o quantomeno non sono d’accordo con il comportamento di lei, che fino a poco prima parlava del suo Edoardo.

E così, nel blocco dedicato a questa nuova coppia, Alfonso Signorini ha mostrato loro le perplessità di Beatrice Luzzi e Simona Tagli in merito a questo feeling. Nella prima parte della puntata ha mandato in onda un confessionale in cui l’attrice ha praticamente demolito Anita e Alessio: “Per cinque mesi Anita ha ripetuto quanto Edoardo fosse il suo uomo, il padre dei suoi figli e tempo una settimana si è lasciata andare con Alessio”, ha esordito.

Leggi anche: “Ecco quando uscite”. Grande Fratello, l’annuncio sulla data della finale: mai successo prima





GF, Alessio sbatta durante la pubblicità

“Lui (Alessio, ndr) poi guardava un po’ di qua, un po’ di là – ha continuato Beatrice – Lei improvvisamente si è dimenticata di Edoardo e l’ha umiliato. Come può stare questo poveraccio di Edoardo. per me è imperdonabile un comportamento del genere. Racconta perfettamente chi è Anita. Poco cuore nei confronti di Edoardo e l’ha dimostrato anche con Giuseppe”.

Per Beatrice Anita “è sempre stata fredda e trattenuta e improvvisamente fa questo?! Se posso fare una previsione, fuori questi due si lasceranno in un mese“. Anche Simona Tagli di base è dello stesso avviso: “Io non credo a questa farsa a questa messa in scena. io se fossi in Alessio ci penserei un miliardo di volte. Detto questo non ci vedo nulla di vero in questa nuova formazione“.

“Devo sentire queste vecchie”



MA BRUTTO CESSO DI MERDA, MA TORNATENE DA DOVE SEI VENUTO #grandefratello pic.twitter.com/diJHZBdtaG — s🍬fi (@psychopatica_) March 11, 2024

Anita e Alessio, così come gli altri concorrenti e il pubblico, hanno guardato queste clip in silenzio ma poi durante la pubblicità lui ha sbottato. Rimasto in salone proprio con Beatrice Luzzi e Simona Tagli, si è alzato dal divano e ha detto è esploso: “Non me ne frega un c***o di stare qui a sentire queste due vecchie“. Una frase poco rispettosa che ovviamente ha scatenato gli utenti.