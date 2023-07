Dopo Rai e Mediaset anche La7 ha presentato il palinsesto della prossima stagione televisiva, quella 2023-2024. Anche per la televisione di Urbano Cairo ci saranno tante novità. Come confermato nei giorni scorsi, una delle conduttrice di punta del canale, la giornalista Myrta Merlino, è passata a Mediaset e condurrà Pomeriggio 5, programma condotto fino allo scorso mese da Barbara D’Urso.

“Niente gossip, farò cronaca popolare”, ha detto nei giorni scorsi Myrta Merlino in un’intervista a La Stampa. “Credo che la casalinga di Voghera non esista più. Sono donne e madri come me e hanno le mie stesse curiosità e le mie stesse paure». Insomma, secondo Myrta Merlino il pubblico della televisione generalista è cambiato e non è in cerca del solo gossip – “una parola che non mi appartiene”, ha detto la giornalista, che punterà sulle soft news e sulla cronaca fatta in modo sobrio.

La7 presenta il nuovo palinsesto: chi prende il posto di Myrta Merlino

Con l’addio di Myrta Merlino, La7 ha dovuto sostituire la giornalista, una delle punte di diamante dell’emittente di Urbano Cairo. Martedì 11 luglio La7 ha presentato il palinsesto della nuova stagione televisiva. L’editore ha parlato anche di Massimo Giletti. Ricordiamo che lo scorso anno la trasmissione Non è l’Arena ha chiuso in anticipo e per il prossimo anno non è stato confermato. “Per me siamo in buonissimi rapporti, eccellenti nei sei anni in cui ha lavorato qui. Un rapporto che io sento ancora positivo. Il contratto con lui sarebbe terminato dopo poco dalla sospensione, quindi non è che sia cambiato molto”.

Tra i cambiamenti ci sono ovviamente quelli legati all’addio di Myrta Merlino, che dopo 12 stagioni ha lasciato L’Aria che tira per passare a Mediaset, dove prenderà il posto di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Al posto della giornalista è stato scelto David Parenzo, che in passato aveva già sostituito temporaneamente la conduttrice. Il giornalista è noto anche per condurre il fortunato programma radiofonico La Zanzara insieme a Giuseppe Cruciani.

Durante la presentazione del nuovo palinsesto di La7 sono arrivate anche le conferme. Da Enrico Mentana a Lilli Gruber. E ancora Giovanni Floris, Andrea Purgatori, Corrado Formigli, Diego Bianchi, Aldo Cazzullo, Licia Colò, Tiziana Panella, Marianna Aprile e Luca Telese. Nel palinsesto ci sarà anche Alessandro Barbero a cui saranno affidati speciali di prima e seconda serata. Presente anche Ezio Mauro, che firmerà uno speciale all’interno della nuova stagione di Atlantide.