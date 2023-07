L’annuncio è arrivato nella mattinata di oggi durante la presentazione dei palinsesti, Urbano Cairo, guida di La 7, ha annunciato dalla Rai l’arrivo del conduttore. Prima, però, c’è stato tempo per parlare di alcune situazioni che toccano il futuro dell’azienda: dal no ai reality al riposizionamento di Rete 4. Sul primo argomento ha detto: “Sui reality, diciamo che è evidente siano una cosa lontana da noi, non siamo entrati in quel segmento. Non so cosa farà Pier Silvio Berlusconi, rinunciare ai reality non è facile, quando fai certi ascolti è complesso”.

“Probabilmente è un suo desiderata prendere le distanze da quel genere. È come quando i settimanali iniziarono a fare un uso eccessivo dei gadget e non fu facile prendere le distanze. Ma era una cosa non bella, succedeva che i gadget rendevano moltissimo, tu vendevi molte copie e ti sembrava di avere un giornale molto sano”.





Massimo Gramellini arriva a La 7, settimane fa l’addio alla Rai

E ancora: “Il direttore non era così attento e avveduto nel rendersi conto che le copie erano motivate più dal gadget che dal prodotto editoriale”. Sul secondo punto, la concorrenza con Rete 4, ha detto: “Noi abbiamo una linea da molto tempo, poi se qualcuno si riposiziona, come accaduto con Rete4, noi non abbiamo problemi. Il loro riposizionamento va avanti da 5 anni, teniamo in considerazione tutti con grande rispetto”.

“Ma noi teniamo il punto, perché è una linea con frutti interessanti, un target di alta qualità. Se siamo riusciti a far cose buone in questi dieci anni con equilibrio è perché il palinsesto ha generato ascolti di qualità apprezzati dal mercato pubblicitari”. Poi l’annuncio dell’arrivo di Massimo Gramellini che solo pochi mesi fa aveva lasciato la Rai: “Abbiamo fatto ragionamenti insieme, Gramellini è un volto eccellente della Tv e Parenzo, al mattino con L’Aria Che Tira, può darci una trasmissione molto frizzante”.

“Quanto agli approfondimenti culturali trovo sia una direzione molto precisa e strategica, anche molto apprezzata potenzialmente dai giovani. Siamo una rete che non sta facendo cambiamenti, che mantiene la sua filosofia e credo questo possa darci risultati interessanti per l’autunno. Siamo contenti della strada intrapresa e cerchiamo di migliorare sempre la nostra strategia”.