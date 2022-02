“Me l’ha detto la donna delle pulizie”. Alex Belli, la verità viene a galla a Pomeriggio 5: studio gelato

Non vi siete ancora stufati della telenovela al Grande Fratello Vip? Come quale telenovela?! Ma è ovvio, quella che vede protagonisti Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Non vi faremo il riepilogo perché servirebbe un libro, e di quelli belli grossi. Vi diciamo solo che, come se non bastasse lo spazio che lo stesso Alfonso Signorini dedica a questo triangolo ‘amoroso’, adesso anche altre trasmissioni si occupano della questione.

Parliamo di “Pomeriggio 5” il programma condotto su Canale 5 da Barbara D’Urso. Ospiti di Carmelita nella puntata di oggi, martedì 1 febbraio, ci sono Katarina Raniakova, ex moglie di Alex Belli, e Stella. Quest’ultima, nota come “Starlight” è venuta alla ribalta recentemente per essere coinvolta in una relazione ‘artistica’ con Alex e Delia. Più che artistica, diremmo, sentite qua: “Noi (tre) siamo amici, amanti e complici nella vita e nel lavoro” ha rivelato a Libero. Pronti via Barbara dà la parola a Katarina e subito iniziano i fuochi d’artificio.

Barbara D’Urso invita Katarina a dire la sua sulla fine della storia tra Delia Duran e Alex Belli e l’ex moglie dell’attore risponde così: “Questa telenovela sudamericana con sfumature por.. continua perché ogni puntata c’è un colpo di scena”. La conduttrice è basita, in studio qualcuno fa “Ehhh” come per dire “non esageriamo”. Poi è Stella ad intervenire: “Beh, almeno non sono noiosi, quello è sicuro”. Tra le due nasce subito una discussione. Incredibile, ve lo sareste aspettato? Stella parla di “amore libero” e chiede a Katarina: “E poi, perché tu stai sempre qui?”. “Perché sono l’ex di Alex. E tu?”. “Io ci collaboro”…





Nella ‘chiacchierata’ subentra Enrica Bonaccorti che fa: “Ma quale amore libero, questo è se..o libero!”. Barbara D’Urso cerca di riportare la discussione su binari adatti al pubblico pomeridiano e invita i presenti a parlare di “amore” e non di “se..o”. Poi è la volta di Platinette, nome d’arte di Mario Coruzzi che tra una risata e l’altra chiede: “Se le donne sono 4 si chiama harem, Belli è pure mio concittadino, si sa che è ‘tombeur de femmes’, vorrei sapere che omogeneizzato da piccolo gli hanno dato…”.

Ma il ‘bello’ deve ancora venire. Katarina Raniakova rivela che quando era sposata con Alex la donna delle pulizie si licenziò improvvisamente perché aveva visto l’attore fare con una donna cose che non le erano piaciute. Poi la bomba: “Barbara, la donna delle pulizie, quella che si era licenziata, mi ha chiamato pochi giorni fa, dopo aver visto Stella qua da te. E mi ha detto che era lei la donna che aveva visto con Alex quando era sposato con me”. Stella prova a smentire: “Voi siete maliziosi, non andavamo oltre”. Adesso a parlare è Enrica Bonaccorti che ricorda a Katarina, ancora in attesa delle carte del divorzio: “Tra otto giorni sarai libera da quella disgrazia che è Alex Belli”…

Barbara D’Urso non crede alle sue orecchie e fa: “Addirittura!?”. È Stella quindi a prendere la parola, a difesa del ‘povero’ Alex: “Lui è multifunzionale”. E la conduttrice non può che ripetere, in tono sarcastico: “Lui è multifunzionale…”. Insomma, un Pomeriggio 5 come un altro, o peggio?