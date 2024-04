Iniziata l’Isola dei Famosi nella serata dell’8 aprile e abbiamo già uno dei grandi protagonisti. Parliamo di Edoardo Franco, che ha rubato completamente la scena a tutti rendendosi anche protagonista di una sorta di sketch improvvisata con l’opinionista Sonia Bruganelli. E in rete si è parlato di lui con tanta insistenza, visto che il pubblico è rimasto sorpreso in positivo.

Dopo essere sbarcato all’Isola dei Famosi, Edoardo Franco si è messo immediatamente in luce. E nello specifico ha fatto un vero e proprio show nel momento in cui è stato chiamato dalla conduttrice Vladimir Luxuria per le prime nomination della nuova edizione del reality. E qui si è lasciato prima sfuggire una frase, pensando di non essere ascoltato, e poi ha ironizzato con l’ex moglie di Paolo Bonolis.

Isola dei Famosi, show di Edoardo Franco: “Ma che ca*** faccio?”

L’ex vincitore di Masterchef ha fatto impazzire il pubblico dell’Isola dei Famosi, che lo ha per ora eletto come il miglior naufrago. Infatti, Edoardo Franco è diventato una sorta di star sul web dopo che durante le nomination ha commesso una gaffe che ha divertito tutti. Vladimir gli ha detto: “Non voglio sentire frasi banali come ‘non li conosco abbastanza, non so chi votare’. Siate sinceri”. E lui ha esclamato: “Non so chi ca*** votare“.

Edoardo Franco è diventato anche ultimo nella prova leader, mostrando già diverse difficoltà, ma il suo modo di agire sta già piacendo a tutti. Luxuria gli ha risposto al fuorionda: “Mi è sembrato di capire che c’è un po’ di incertezza, anche se l’hai detto in modo più esplicito”. La Bruganelli, dopo averlo ascoltato con attenzione, gli ha chiesto: “Lo amo, ma fai anche lo psicologo?“. E l’ex Masterchef: “No, ci vado dallo psicologo“.

Queste le principali reazioni degli utenti su X, che hanno già promosso il concorrente: “Lui è un idolo”, “Grande, colpita e affondata Sonia”, “Spero che tutti sostengano questo grande uomo”.