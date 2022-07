“Come sta davvero papà”. Pippo Franco, dopo il malore e il ricovero parla il figlio Gabriele

Pippo Franco, le condizioni dopo il malore. Sono state ore frenetiche e ricche di preoccupazione quelle trascorse, visto che si era diffusa la notizia di “una situazione gravissima” legata allo stato di salute del popolare comico. Il primo a soffermarsi sul protagonista del Bagaglino era stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che aveva parlato di condizioni molto gravi e di un ictus che lo aveva colpito. Poi Fanpage aveva confermato il ricovero di Pippo Franco al policlinico Gemelli di Roma.

Pippo Franco, le condizioni dopo il malore. A fornire maggiori notizie in merito ci ha pensato adesso il figlio Gabriele Pippo, noto al pubblico per aver partecipato al reality show Temptation Island Vip. E l’uomo ha deciso di esplodere completamente sui social network, infatti è apparso molto arrabbiato alla luce di quanto raccontato sul conto del padre. Se l’è presa con il mondo dell’informazione, colpevole di scrivere news che però non sarebbero confermate nella realtà.





Pippo Franco, le condizioni dopo il malore: parla il figlio Gabriele

Pippo Franco, le condizioni dopo il malore. Ora dunque è stato il figlio Gabriele a spiegare nei dettagli quale sia la situazione legata all’attore. L’agenzia di stampa Ansa aveva successivamente fatto sapere che il quadro clinico di Pippo non fosse così grave, infatti non sarebbe stato colpito da un ictus ma da un attacco ischemico transitorio che stava superando. Non a caso, si era poi parlato di condizioni discrete. Ma andiamo a vedere insieme cosa invece ha riferito l’ex volto di Temptation Island Vip.

Gabriele Pippo ha dunque scritto in alcune stories, pubblicate sul social network Instagram: “Di questi tempi i giornalisti non solo fanno i processi, ma anche le diagnosi. Siete fantastici. Se potessi parlare, scoppierebbe una rivolta civile una volta per tutte e quindi sto zitto. Ma quanto vi piace farvi prendere in giro? Non avete idea. Il mio vecchio sta bene, ringrazio Allah il compassionevole e il misericordioso. Grazie a tutti voi che mi avete scritto”. Dunque, Pippo Franco fortunatamente è in buone condizioni.

Gabriele Pippo è originario di Roma e lavora come deejay e produttore musicale. A Temptation Island Vip è stato uno dei volti principali del 2019 in compagnia di Silvia Tirado. Nel programma, durante un falò di confronto, lui aveva deciso di mollare la fidanzata. Poi però avevano chiarito ed erano ritornati ad essere una coppia, prima della separazione definitiva.

