“Io me lo posso permettere”. Mara Venier, più chiara di così… “Loro li evito proprio”

Mara Venier, la rivelazione della conduttrice. Un anno certamente provante per tutti, quello appena trascorso, ma con una meritata vacanza estiva tutte le energie fanno presto a trovare un nuovo equilibrio. Mara Venier dopo un lungo inverno di impegni lavorativi mette in pausa il dovere e raggiungerà il marito a Santo Domingo, insieme al nipotino di 5 anni, Claudio.

Mara Venier, la rivelazione. La conduttrice ha già dato appuntamento al suo pubblico di fan per il prossimo settembre e prima si gode come tutti la meritata vacanza estiva. Con un anno lavorativo concluso sempre importante il momento dei bilanci per ripartire meglio di prima. Ecco le parole di Mara a proposito della propria carriera.





Mara Venier, la rivelazione privata: “Io me lo posso permettere”

Mara Venier afferma: “Evito a priori le persone e le situazioni che potrebbero mettermi a disagio. Alla mia età posso permettermi di stare alla larga da chi non mi piace”. Parole più che legittime da parte del noto volto della televisione italiana, con alle spalle importanti esperienze di vita e di carriera. (Mara Venier e l marito, è subito furia quando scopre cosa dicono).

Nel cuore di Mara Venier, due nomi. Non solo colleghi da stimare, ma anche amicizie durature da tenere ben strette: Alberto Matano ed Eleonora Daniele. E per quanto riguarda il futuro in tv? Mara Venier afferma dritta e concreta: “Andrò avanti finché il pubblico gradirà il mio modo di condurre”.

Mara Venier rappresenta una dei volti del piccolo schermo tra i più stimati e benvoluti: “È stato tutto troppo, troppo bello”, aggiunge la conduttrice consapevole dei successi conseguiti. La rivelazione non tarda: “Ogni domenica accade qualcosa di inaspettato che spariglia le carte”. Poi Enzo Arbore: “Voglio molto bene a Renzo, e sì, è amore. Ma ci sono tanti tipi di amore”, ancora a proposito di affetti che vanno ben al di là delle definizioni.

