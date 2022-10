“Quanto prende di pensione”. Pippo Baudo, una cifra inaspettata dopo 50 anni di tv

Sapete quanto prende Pippo Baudo di pensione? Lo ha svelato tempo fa Orietta Berti. Da qualche tempo il popolare conduttore è sparito dai radar. Le ultime dichiarazioni ufficiali risalgono a poche settimane fa dopo la morte dell’amico Alberto Angela. “L’Italia deve molto a Piero Angela, ogni italiano gli deve qualcosa, per aver imparato qualcosa da lui. Ad ognuno di noi ha spiegato qualcosa. Dobbiamo ricordarlo con grande gratitudine e dalla Rai mi aspetto un gesto concreto per onorare la sua memoria. Mi aspetto che gli venga intitolato un pezzetto di Rai, perché lui davvero ha incarnato il servizio pubblico nella sua accezione più pura”.



“Avevamo un rapporto molto amichevole e simpatico. L’ultima volta che ci siamo visti era per ricevere entrambi un importante premio. Lui mi chiese se ero felice del riconoscimento, io dissi di sì e poi feci la stessa domanda a lui e lui mi rispose: ‘io no, perché io voglio andare andanti. E i premi mi danno l’idea di una celebrazione conclusiva’”.

“Lui era così, era un moto continuo di intelligenza e curiosità. Credo che non abbia mai fatto una vacanza in vita sua. Era meticolosissimo e capace di creare squadre di lavoro eccellenti”, sottolineava Baudo ad Adnkronos. Per poi concludere: “Ci ha insegnato che la scienza aiuta a vivere e aiuta a crescere. E aiuta anche a diventare immortali”.



Di Baudo, ancora, si era parlato per la sua salute. A rivelare le sue condizioni il figlio segreto Alessandro, arrivato dall’Australia per assisterlo spiegando poi che il padre: “Ha la sua bella età, ma la sua tempra è forte, la sua voce è squillante. La mia decisione di trasferirmi in Italia è anche un modo per dirgli: ‘Io sono vicino a te, se hai bisogno chiama e io corro’”.



Alessandro aveva deciso di lasciare l’Australia, dov’è cresciuto, per trasferirsi a Terni, vicino Roma, dove abita Pippo che sarebbe veramente molto felice della scelta del figlio. Tornando alle pensione, l’importo preciso che l’Inps versa al popolare conduttore non è chiaro. Ma Orietta Berti parlando della sua pensione, si era paragonata al popolare presentatore: “Ho versato i contributi per 50 anni, ma nonostante ciò mi ritrovo con 900 euro di pensione così come Pippo Baudo”. Sarà vero?

