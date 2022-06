Pippo Baudo e la foto di una vip da bambina. Sta girando in queste ore una fotografia che ritrae il celebre conduttore con in braccio una bimba. Ebbene chi è il volto noto della tv che si cela dietro quel volto di bambina? Diciamo subito che la foto è spuntata fuori da un vecchio video della Rai. E che proprio pochi giorni fa, il 7 giugno, Pippo Baudo ha compiuto 86 anni. Dunque sono stati in tanti, vip e non, a fargli gli auguri sui social.

Il conduttore di programmi come “Canzonissima”, “Domenica In” e del “Festival di Sanremo” è amatissimo da pubblico e vip. Anche Romina Power ha voluto mandare gli auguri di buon compleanno condividendo una foto di non troppo tempo fa in cui abbraccia Pippo Baudo insieme ad Al Bano. Il messaggio della cantante: “Con un po’ di ritardo mando i miei auguri di buon compleanno al caro Pippo Baudo”. Ma a far discutere è un’altra foto, quella in cui Pippo Baudo tiene in braccio una bambina.





È davvero buffo che Romina Power abbia condiviso questa foto, perché lei è legata proprio alla bambina che compare in compagnia di Pippo Baudo nell’altra immagine. La bimba è infatti sua figlia Romina Carrisi e lì appare con i capelli raccolti in due code con fiocchi rosa e una simpatica frangetta. È possibile riconoscere quegli occhioni verdi in un’altra foto che Romina Carrisi ha condiviso poche settimane fa in cui è con mamma Romina, papà Al Bano e Papa Giovanni Paolo II.

Nella fotografia Pippo Baudo stringe a sé la bimba mentre cammina sul palcoscenico. Poi ad un certo punto le dà un bel bacio sulla guancia. Non ci sono elementi per stabilire quale sia il programma né a quando risale il video, ma Romina Carrisi deve avere tre o quattro anni. Ovviamente in quell’occasione era seguita da vicino da mamma e papà.

L’ultima volta che avevamo parlato di Romina Carrisi era stato in occasione di un pranzo condiviso con il suo attuale nuovo fidanzato. Non si conosce l’identità dell’uomo, solo che ha 52 anni e ha i capelli brizzolati. Romina sembra aver ritrovato la serenità al suo fianco. I due sono stati pizzicati scambiarsi effusioni e sguardi dopo un pranzo al ristorante Puntarossa da Renatone a Maccarese.

