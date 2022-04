“Lei 34, lui 52…”. Romina Carrisi beccata al mare con il nuovo fidanzato: tra loro 18 anni di differenza

Di Romina Carrisi si parla sempre tanto. Per il suo talento e per il rapporto conflittuale con il padre Al Bano con il quale, sembra, nei mesi scorsi avesse avuto un duro faccia a faccia sulla pubblica piazza. Mistero sulle cause del lititgo quello che sembra certo è che la tensione tra Albano e Romina Junior è più che mai alle stelle. Il loro rapporto, come detto, è stato segnato prima dalla scomparsa della sorella Ylenia e poi dal divorzio dei genitori.



Due situazioni drammatiche che, a detta di Al Bano, hanno sicuramente influito sul suo legame con Romina Carrisi, con la quale nel 2004 ha pure condiviso l’esperienza all’Isola dei Famosi. A proposito di Al Bano poche settimane fa la ex moglie era tornata a parlare chiudendo, una volta per tutte, le voci dei corvi. “Vedo che in tv qui in Italia spesso si riferiscono a me e ad Al Bano come una ‘soap opera’. Vorrei puntualizzare che noi siamo esseri umani con le nostre sensibilità e le nostre storie individuali”.





Romina Carrisi, le foto al mare con il presunto fidanzato



E ancora: “Quell’appellativo ci viene appiccicato da persone che non rispettano l’essere umano, a corto di argomenti e di vero rispetto per il prossimo”. Rispetto che Romina chiede anche per le sue figlie e, soprattutto, per la piccola Romina Carrisi che le era stata accanto poche settimane fa dopo un intervento chirurgico.



“Sono andata a trovare mia mamma in ospedale. È stata operata al ginocchio e adesso è impegnata con la riabilitazione”, aveva detto Romina Carrisi. Romina che ora sembra aver ritrovato un pizzico di serenità con un nuovo fidanzato. O almeno così pare dalle fotografie diffuse in queste ore dai paparazzi. I fotografi hanno ripreso la figlia di Albano Carrisi al mare, a Maccarese.



All’occhio dei fotografi non è passato inosservato il gioco di sguardi, abbracci e coccole che Romina Carrisi e l’uomo si sono scambiati dopo un pranzetto al ristorante Puntarossa da Renatone. Le foto sono state pubblicate dalla rivista Diva e Donna nel numero in edicola questa settimana. Di lui si sa poco. Se non che è un 52enne brizzolato (lei ne ha 34 anni) e che lavora in Rai.

