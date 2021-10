Nuova puntata di ‘Tale e Quale Show’ di Carlo Conti. Alba Parietti ha cantato la hit di Guesch Patti ‘Etienne’, ma non ha convinto proprio tutti. Bocciata per Malgioglio, secondo cui è stata fredda e “indemoniata”: “Madre mia io non so da che parte iniziare cara la mia Alba Parietti. Tu continui a dire che questo è stato il tuo cavallo di battaglia. A me però fa tanta tenerezza questa cavallo, perché tu la battaglia tesoro l’hai persa. Eri talmente fredda come un ghiacciolo alla menta, per niente sensuale”.

Totalmente diverso il giudizio invece su Pierpaolo Pretelli, che ha ricevuto complimenti da ogni parte. Non solo il pubblico, ma anche la giuria è rimasta piacevolmente sorpresa dalla performance artistica dell’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’. Non ci sono stati assolutamente difetti nella sua esibizione e tutti non hanno fatto altro che dispensare commenti positivi. Da Giorgio Panariello a Loretta Goggi passando anche per Cristiano Malgioglio. Tutti concordi nel giudizio finale sul giovane.

Pierpaolo Pretelli ha innanzitutto avuto parere favorevole da Panariello: “Bravo, il napoletano è una lingua che non ti appartiene e già quella era una difficoltà. Lo parli meglio di Biagio Izzo, poi ho visto che non leggevi la canzone. La sapevi a memoria. Hai fatto un buon lavoro”. Poi è toccato alla cantante Goggi: “Una difficoltà pazzesca, io ho dovuto leggere il testo per capirlo e lui non è nemmeno napoletano. È andato a tempo, poi, se sbagli una parola è finita. È padrone della scena, si muove bene, questo ragazzo si farà”.





E tutte le attenzioni erano rivolte anche su Malgioglio, che invece non è stato affatto severo: “Mi è piaciuto molto, ha tenuto il ritmo giusto ed è stato molto più interessante di Clementino. Io sono molto sincero in quello che dico. Non posso dire che non sia stato un bel numero”. Pierpaolo Pretelli ha dunque imitato nel migliore dei modi il rapper Clementino. Addirittura Cristiano gli ha detto di essere stato ancora più bravo dell’artista originale. Solo applausi dunque per l’ex gieffino.

Ha studiato tutta la settimana per prepararsi al meglio. @pierpaolopretel vuole raggiungere il podio con l'imitazione di @CLEMENTINOIENA. #taleequaleshow pic.twitter.com/KPoaDAx6eo October 8, 2021

Cristiano Malgioglio ha però criticato la prova di Stefania Orlando che ha cantato “Ti lascerò” di Anna Oxa. L’opinione del paroliere è tranchant: “Anna Oxa nella gola ha due campane, la mia amica Stefania invece ha due campanelli come quelli di casa mia. Ha stonato un pochino”. A questo punto sono partiti i fischi del pubblico all’indirizzo del paroliere, ma lui ha fatto spallucce.