“È finita così”. Pierpaolo Pretelli, la brutta notizia annunciata in diretta a Domenica In: le parole di Mara Venier

In tanti l’hanno definito una forzatura, molti sapevano e avevano predetto che non sarebbe durato a lungo. Parliamo dello “show di Pierpaolo Pretelli” in onda a Domenica In. Osannato come il nuovo Pippo Baudo della televisione italiana, il giovane gieffino ha dovuto fare i conti con la realtà dei fatti. Il ‘suo format’ non funzionava. O forse era lui che non lo faceva funzionare, non è chiaro. Fatto sta che il compagno di Giulia Salemi è stato ‘silurato’ da Mamma Rai ( e da Zia Mara Venier) dopo appena due puntate.

Gli autori e la stessa conduttrice avevano voluto dare uno spazio televisivo all’ex gieffino coinvolgendolo in un gioco: si trattava di un mini show quiz, condotto da Pierpaolo Pretelli che, già dalla scorsa puntata aveva sollevato diversi dubbi. Purtroppo però, soprattutto per gli addetti ai lavori, era prevedibile che diventasse un flop, vista la struttura e la conduzione non proprio ottima. A prendersi in qualche modo la responsabilità e ad annunciarlo, la stessa zia Mara che durante la diretta ha confermato al pubblico l’abbandono, da parte della produzione, del format con Pretelli.

La padrona di casa quindi, ha invitato Pierpaolo Pretelli a sedersi accanto a sé, spiegando i motivi dietro la cancellazione. La Venier ha quindi spiegato che, visto lo straordinario successo del format, sono stati in tantissimi all’estero a chiederne l’esclusiva a Domenica In.





E che proprio per questo il siparietto è stato “regalato” ai colleghi esteri: insomma, un modo come un altro per dire che quello spazio di Pierpaolo era stato di fatto cancellato. Tuttavia è chiaro che Mara Venier non vuole mollare l’osso e da quel che si è capito Pierpaolo Pretelli non sparirà completamente dalla trasmissione.

Dalle parole di Mara sembra che il modello ed ex concorrente di Tale e quale Show nel programma, si ripresenterà in tv. A conferma di ciò, quando Alba Parietti ha chiesto alla Venier se con l’eliminazione dello spazio sarebbe sparito anche Pretelli, la conduttrice ha risposto: “No, Pierpaolo Pretelli me lo sono tenuto, lui ormai sta vicino alla zia”. Una bella tegola per il ragazzo.