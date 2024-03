Amadeus in lacrime ad Affari Tuoi, cosa è successo. Parliamo della puntata del 26 marzo 2024, quella di Andrea, proveniente dalla provincia di Forlì-Cesena in Emilia Romagna e di sua moglie Simona. Insieme sono stati i protagonisti indiscussi della serata. La coppia ha regalato momenti di grande divertimento, grazie a una serie di gag e battute che hanno coinvolto Amadeus e tutto il pubblico in studio, oltre ai telespettatori a casa. Il gioco ha iniziato con Andrea che ha messo alla prova Amadeus con una barzelletta: “Qual è l’uccello che è sempre in giro?”.

La risposta, “L’aquila: LA-QUI-LA”, ha scatenato le risate in studio. Successivamente, Andrea ha sorpreso tutti prendendo in mano una telecamera per fare delle inquadrature, rifiutandosi scherzosamente di inquadrare la moglie con la motivazione “No, lei la vedo sempre”, provocando ulteriori risate. Un momento particolarmente divertente è stato quando Andrea ha condiviso un aneddoto sul loro matrimonio, avvenuto nel 2017.





Amadeus in lacrime ad Affari Tuoi, cosa è successo

Ha raccontato di aver erroneamente detto di essersi sposato nel 2009, suscitando la curiosa reazione della moglie che gli ha chiesto con chi si fosse sposato in quell’anno. Durante il gioco, la coppia ha affrontato la scelta tra diversi pacchi, arrivando alla fase finale con quattro opzioni: 10€, 75€, 75.000€ e 100.000€. Nonostante l’offerta di 33.000€ proposta dal “dottore”, Andrea e Simona hanno deciso di rifiutare, sperando in un premio maggiore.

Dopo aver perso uno dei pacchi azzurri e aver rifiutato un’offerta aumentata a 39.000€, la tensione è salita quando hanno perso il pacco da 100.000€. Alla fine, si sono trovati di fronte alla scelta tra 10€ e 75.000€, con la possibilità di cambiare il pacco scelto inizialmente. Hanno deciso di non effettuare il cambio e, aprendo il pacco, hanno scoperto di aver vinto 75.000€.

Amadeus che va a prendere i fazzoletti perchè sta piangendo dal ridere NON CE LA FACCIO SJSKSKSK

La serata si è conclusa con grande gioia per Andrea e Simona, che hanno portato a casa un premio significativo, dopo aver regalato al pubblico una serata all’insegna del divertimento e della leggerezza. Una puntata fatta di tanti sali e scendi emozionali che hanno portato persino il conduttore ad emozionarsi. Alla fine anche Amadeus ha cercato dei fazzolettini, una tensione estrema seguita dalla gioia più grande. È raro vedere il padrone di casa di Affari Tuoi che piange, ma Andrea e Simona ce l’hanno fatta! Che bellezza.

