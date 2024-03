“Adesso faccio la pazza“. Affari Tuoi, Ilaria lascia tutti a bocca aperta, anche la figlia. Amadeus incredulo, la scoperta choc all’ultimo pacco (VIDEO). La rappresentante del Friuli Venezia Giulia, dobbiamo dirlo, non ha avuto un inizio promettente nella puntata trasmessa il 19 marzo 2024 su Rai 1. Originaria della provincia di Udine, Ilaria, accompagnata da sua figlia Giada, ha subito una perdita significativa all’inizio del gioco, simile a quanto accaduto alla concorrente pugliese nella puntata precedente, perdendo 200.000€ con il suo primo pacco.

Amadeus allora ha espresso sorpresa per la coincidenza con l’evento del giorno precedente. Nonostante altre chiamate, Ilaria e Giada hanno visto svanire anche la possibilità di vincere 300.000€ e, successivamente, 100.000€, nonostante avessero rifiutato diverse offerte economiche. La rappresentante del Friuli Venezia Giulia ha sottolineato l’importanza del denaro per lei, ricordando un periodo difficile vissuto in passato a seguito del fallimento della sua azienda.





Oramai sembrava una storia già scritta, con un numero maggiore di pacchi blu rispetto a quelli rossi. Tuttavia, man mano che il gioco procedeva, Ilaria è riuscita nell’impossibile o quasi: ovvero a ribaltare le sorti, arrivando a un equilibrio tra pacchi azzurri e rossi, con in palio somme di 1€, 20€, 50.000€ e 75.000€, continuando a declinare sia offerte di denaro che di cambio pacco. Dopo aver eliminato anche i 20€, la tensione è salita al massimo.

Ilaria ha quindi spiegato cosa avrebbe fatto coi soldi: “Vorrei realizzare il sogno di mia figlia che è quello di pubblicare una trilogia di libri fantasy”. E Giada ha confermato: “Si, ho scritto una saga, il primo volume è pronto ma il secondo e il terzo stanno aspettando la pubblicazione”. Nonostante un’offerta di 15.000€, seguita da una più allettante di 31.000€, Ilaria ha scelto di proseguire per la sua strada: “Lo faccio da pazza”.

puntate come quella di stasera scaldano il cuore: tifavo tanto per mamma e figlia (e che bello vedere il pacchista dell’emilia romagna che saltella di gioia)♥️#AffariTuoi pic.twitter.com/FRG5m2tdr0 — marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) March 19, 2024

E ancora Ilaria: “Chiedo perdono a tutti coloro che pensano che io abbia delle aspettative alte. Voglio comunque giocarmela fino in fondo. Ho appena bruciato 31.000€, ma cosa ho fatto? Quando si è qui e si gioca è tutto diverso”. Alla fine le due del Friuli Venezia Giulia hanno deciso di non accettare il cambio proposto dal “dottore”, scoprendo infine di aver vinto 50.000€. La pubblicazione della saga è salva.

