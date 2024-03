Ad Affari Tuoi uno dei momenti più iconici della trasmissione è quando Amadeus chiama il dottore, il quale propone offerte o cambi pacco ai concorrenti. E ora finalmente il conduttore ha svelato chi è realmente questa persona, dopo che per anni i telespettatori avevano cercato di scoprire la sua identità. E adesso non abbiamo più alcun dubbio a riguardo.

Il programma Affari Tuoi è uno dei più seguiti nel panorama televisivo italiano. Amadeus ogni sera ha contatti col dottore e ora sappiamo chi è. Infatti, il padrone di casa lo ha taggato su Instagram in occasione del suo compleanno. E il sito Novella 2000 è riuscito anche ad ottenere maggiori informazioni sul suo conto, in particolare cosa ha fatto in questi anni.

Affari Tuoi, Amadeus svela il nome del dottore: chi è

C’è stato grande mistero intorno ad Affari Tuoi, ma ora Amadeus ha rivelato questo segreto che riguarda il dottore. Chi è quest’ultimo lo sanno adesso tutti, anche perché il suo profilo Instagram è pubblico. Nelle scorse ore ha festeggiato il suo compleanno, infatti il presentatore Rai oltre ad averlo taggato ha scritto: “Happy birthday! #dottore“. E ora vediamo di chi si tratta.

Dunque, il nome del dottore è Pasquale Romano e ha 58 anni. Lui è stato il cognato di Alberto Castagna, infatti quest’ultimo era unito in matrimonio con Maria Concetta, sorella del dottore. Ha una moglie che si chiama Greta Lomaglio, e pure due figli. Laureato in Filosofia, in passato ha lavorato in diverse trasmissioni come la rubrica del Tg2 Gulliver. Inoltre, è stato autore di Sarà vero?, Complotto di famiglia, Casa Castagna e Stranamore.

Dal 2001 è autore de I raccomandati e Affari Tuoi. Novella 2000 parlò così ad Oggi tempo fa: “Certe volte arrivano concorrenti che non cedono il pacco a nessuna cifra, perché il numero cui è abbinato è il loro numero fortunato. Il mio compito è metterli in difficoltà”.