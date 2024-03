“Mai vista tanta sfiga tutta insieme”. Affari Tuoi, neanche Amadeus riesce a crederci. Eppure la partita di Martina, concorrente del Molise, era partita alla grande. A metà serata, la ragazza, accompagna dal marito Gianluca, aveva sbaragliato quasi tutti i pacchi blu, lasciando per loro molti rossi. Le cose si stavano mettendo molto bene per la coppia molisana, ma purtroppo la sorte aveva in serbo qualcosa di davvero molto triste.

Fino allo step finale i due erano convinti di portarsi a casa uno tra i premi più sostanziosi: 100.000, i 200.000 e i 300.000€. Poi a metà partita Martina decide di cambiare rotta, o meglio lo decide la dea bendata. Cambia pacco e scambia il suo numero 18 con il 13. Il dottore a questo punto sente puzza di bruciato e fa un’offerta clamorosa: 40mila euro, una sorta di record per questo gioco. La ragazza decide di andare avanti, d’accordo col marito e chiamano due pacchi. Ecco quindi che tutto il buonumore sparisce come per magia: via i pacchi da 300.000 e 200.000€.





“Mai vista tanta sfiga”. Affari Tuoi, neanche Amadeus riesce a crederci

Le cose si mettono male per Martina e Gianluca che da qui in poi non ne indovinano più una. Ma si sa, questo è un gioco solo di fortuna e poco di strategia e bravura. “Se vanno via anche i 100.000€, dobbiamo andare alla regione fortunata ed è incredibile questo perchè la partita era andata benissimo…” ha quindi fatto sapere Amadeus a Martina e al marito Gianluca. I due sono davvero tristi a questo punto e dicono al padrone di casa: “Dobbiamo sperare che nel pacco che avete preso vi siano i 100.000”.

Niente da fare però, alla fine Martina e Gianluca si ritrovano con 0€, 50€ e 100.000€. A questo punto il dottore offre loro 20mila euro e la cosa potrebbe finire lì. Ma decidono di andare avanti. “Non siamo legati a nessun numero, abbiamo chiamato abbastanza a caso, ma stranamente sono rimasti in gioco due numeri che per noi significano qualcosa. Eppure, se sbaglio il tiro, è finita” ha fatto sapere Martina. “Comunque 20.000€ è l’offerta più bassa della nostra partita”, dice Martina che continua e elimina pure il pacco da 100mila.

amadeus che la usa ad affari tuoi quando esce un pacco blu: 💃💃💃#AffariTuoi pic.twitter.com/Vt0V3gCB8m — il nome non può essere vuoto (@MyThoughts2649) March 12, 2024

“Ora ci vuole proprio un colpo di fortuna, per non dire un colpo di un’altra cosa” ha commentato Amadeus per cercare di risollevare il morale ai due. Alla fine tornano a casa con niente: “Peccato… una partita a tratti bellissima, crollata sul finale” ha detto triste Amadeus. E sui social gli spettatori sono sbigottiti: “Mai vista tanta sfiga tutta insieme”, fa sapere un utente.

