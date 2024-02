“Ma vaff…”. Concorrente manda a quel paese il dottore di Affari Tuoi. Proprio così, alla fine è successo quello che dentro le case degli italiani capita ogni giorno: ovvero inveire contro il programma e specialmente contro il dottore. Chi nega chiaramente mente, perché chi guarda il programma sa bene quanto odio (si fa per scherzare chiaramente) può generare il contributo telefonico dello stesso. Stavolta però l’imprecazione non è stata solo immaginaria per il concorrente, ma ben visibile.

>> “Fermate tutto”. Affari Tuoi, la concorrente in lacrime: interviene Amadeus ma non può fare altro

E il pubblico se n’è accorto. Andiamo però con ordine. A giocare per i famosi 300 mila euro c’era Carlo e sua moglie Simona. Ma cosa è accaduto nella puntata del 28 febbraio di Affari Tuoi? A raccontare la loro storia ovviamente è il padrone di casa Amadeus che dice: “Avevano aperto un’attività ma a causa del Covid non è andata bene, perciò hanno dovuto fare i braccianti per poter portare il pane sulla tavola”.





“Ma vaff…”. Concorrente manda a quel paese il dottore di Affari Tuoi

Un racconto davvero emozionante quello di Carlo e Simona, ma diciamo che la loro partenza al gioco è stata davvero interessante. Dopo un promettente inizio con sei pacchi azzurri, il secondo round di chiamate non è stato altrettanto positivo per il concorrente della Puglia, poiché entrambi si sono ritrovati con solo tre pacchi rossi. Si è quindi giunti alla fase finale del programma di Rai 1, con la possibilità di vincere 500, 15.000 o 30.000 euro.

Ed eccoci quindi all’ultima chiamata: i 15.000 euro sono stati eliminati. Rimangono quindi sul tavolo per la coppia solo i 500 o i 30.000 euro, ma il Dottore ha proposto un cambio pacco. Carlo e Simona allora hanno accettato nonostante le obiezioni del pubblico. Pochi istanti di suspense hanno preceduto la rivelazione del pacco scelto: solo 500 euro.

ma lei ha mandato a fanculo il dottore ☠️☠️☠️☠️#affarituoi pic.twitter.com/GoiwAPFxfD — mari cri 🌊 (@emmecipi_) February 28, 2024

La delusione di Simona è stata evidente, tanto che ha pronunciato un’espressione a dir poco colorita diventata subito virale sui social: “Ma vaff…”. Ora resta da capire se ce l’aveva col fato, la sfortuna o appunto il dottore. Ma tutti sono dello stesso avviso sui social: ce l’aveva proprio con lui: “Questa volta è stato davvero infame. Carlo e sua moglie non meritavano di tornare a casa a mani vuote, non dopo la loro storia. Maledetto!”.

Leggi anche: “È giusto così”. Sorpresa ad Affari tuoi e il pubblico in festa. Amadeus: “Qua non era mai successo”