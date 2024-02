Affari Tuoi, il momento è indimenticabile. Il programma timonato da Amadeus riscuote sempre un grande successo tra il pubblico di fan più affezionati e tra colpi di scena e vincite in denaro che possono cambiare la vita, anche momenti di grande affetto e amicizia. Proprio com’è accaduto nel corso della puntata quando i due concorrenti hanno onorato la loro amicizia nata proprio nel corso della partecipazione alla trasmissione.

Un momento indimenticabile nella storia di Affari Tuoi, cosa è successo. Ebbene si, nel corso della trasmissione tra i concorrenti possono anche nascere grandi amicizie. E la prova di questo il pubblico l’ha avuta davvero. Per chi si fosse perso la messa in onda, ecco cosa è successo sotto gli occhi sorpresi dei presenti.

Protagonisti indiscussi del momento, Alberto, concorrente del Trentino Alto Adige, giunto ad aprire l’ultimo pacco proprio insieme a un altro concorrente, pacchista anche lui proveniente dalla Valle d’Aosta. Tra di loro infatti è nata una profonda amicizia, al punto da spingerli a condividere questo momento davanti alle telecamere.

La possibilità di vincere una somma minima di 5 euro ma anche una migliore, di 30mila euro e due pacchi, il numero 10 e il numero 9 dell’amico Lucio. L’apertura dei due pacchi è avvenuta contemporaneamente, poi la vittoria più bella e un abbraccio tra i due. Il momento televisivo è stato unico e sicuramente rimarrà impresso nella storia della trasmissione.

Davanti alla scena il pubblico presente in studio non poteva che applaudire rilevando la magia e l’atmosfera venutasi a creare in quel momento. E a proposito colpi di scena, solo qualche giorno fa il programma di Amadeus è andato incontro a un’altra puntata commovente. La storia è quella di Anna, concorrente del Friuli Venezia Giulia, che ha rivelato in puntata: “Un anno fa io il fondo lo avevo già toccato”. Il game show dunque regala al pubblico emozioni indescrivibili.