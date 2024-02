“Fermate tutto”. Affari Tuoi, la concorrente in lacrime: interviene Amadeus ma non può fare altro

Una puntata commovente quella di ieri di Affari Tuoi, davanti alla stori di Anna, concorrente del Friuli Venezia Giulia, Amadeus si è commosso. La concorrente, alla fine, ha vinto 20mila euro in gettoni d’oro, accettando l’offerta del dottore. Ma c’è dell’altro nella storia di Anna che si è ritagliata uno spazio suo a metà partita. “Io non voglio sbilanciarmi su aiuto/non aiuto, non sono abituata a ricevere aiuto e purtroppo nemmeno a chiederlo. Vi racconto un’altra cosa: un anno fa io il fondo lo avevo già toccato, però mi sembrava di essere in salita”.

E ancora: “Poi c’è stato un giorno che mi sono alzata, sono andata a fare le mie commissioni ed ho iniziato a piangere. Io normalmente non cambio, sono quella che regge il peso, io non mostro la debolezza, io tengo duro, quel giorno non riuscivo a fermarmi. Sono andata al centro di salute mentale e ringrazio le persone meravigliose che sono lì dentro”.





Affari Tuoi, la concorrente del Friuli in lacrime

Davanti a queste parole Amadeus le ha lasciato tutto lo spazio necessario: “Mi sentivo una sciocca, pensavo ci fossero persone che stavano peggio di me e mi chiedevo perché non riuscissi a reagire. Mi chiedevo cosa avessi di sbagliato e ho capito che non ho niente di sbagliato, devo solo capirmi. Questo voglio dire: se c’è bisogno chiedete aiuto”.

Quindi ha concluso: "Ora io non so se il dottore voglia aiutarmi, ma io di impulso sono andata là, ho cercato aiuto e mi sono salvata. Ok, rifiuto, ringrazio e andiamo avanti ancora un po'". LE sue parole sono state accolte da un caloroso applauso.

