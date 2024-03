Super notizia su Amadeus, la seconda in pochi giorni. Il suo addio alla Rai sembrerebbe essere sempre più vicino, anche perché questa indiscrezione fa riferimento ad un’interessantissima proposta lavorativa che starebbe per pervenire al direttore artistico degli ultimi cinque Festival di Sanremo. Una vera e propria bomba, che farebbe tremare tutta la televisione.

Amadeus sarebbe in procinto di dire addio alla Rai, ma il suo futuro non sarebbe quello di cui si parlava pochissimo tempo fa. Ci sarebbe un’altra offerta altrettanto suggestiva che potrebbe far cedere il conduttore di Affari Tuoi. Voci sempre più insistenti hanno tirato in ballo un’azienda ben definita, che farebbe carte false pur di ottenere il suo sì definitivo.

Amadeus e il possibile addio alla Rai: “Ecco chi lo vuole a tutti i costi”

Soffermandosi su Amadeus e il suo ipotetico addio alla Rai, il sito TvBlog ha fatto il nome di chi vorrebbe soffiarlo alla televisione pubblica italiana e ha aggiunto: “Sognerebbe l’approdo dell’ex direttore artistico del Festival. Per lui si starebbe pensando ad una trasmissione quotidiana, legata guarda caso ai game. Di fianco a questa soluzione ce ne sarebbe in ballo un’altra, ovvero il progetto di un evento a tema musicale“.

A volere Amadeus sarebbe il gruppo Discovery-Warner Bros, che lo farebbe lavorare sul canale Nove come già successo con Fabio Fazio, che dopo aver salutato la Rai ha iniziato a condurre Che tempo che fa lì. La trasmissione sui giochi andrebbe in onda ogni giorno, forse in prima serata, mentre ci sono ancora poche informazioni sul programma con la tematica incentrata sulla musica.

L’alternativa è un clamoroso approdo a Mediaset, infatti giorni fa Dagospia ha svelato: “Si vocifera molta agitazione tra i nuovi ras della Rai meloniana a causa di un serratissimo corteggiamento di Pier Silvio Berlusconi nei confronti del golden boy di Viale Mazzini”. Ovviamente non è da escludere nemmeno una permanenza alla Rai.