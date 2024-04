Massimiliano Varrese è uno degli indiscussi protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello. Un personaggio controverso che ha destato non poche critiche in casa ma anche sui social, dove spesso il pubblico l’ha accusato di non essere sincero e di avere delle manie di grandezza, soprattutto nei confronti di Beatrice Luzzi, un’altra grande protagonista del realityu show condotto da Alfonso Signorini.

Massimiliano Varrese è pronto per nuove esperienze benché non escluda l’eventualità di poter tornare all’interno della Casa più spiata d’Italia: “È stato un percorso difficile ma ne è valsa la pena. Lo rifarei di nuovo, ma non ora. Tra qualche anno magari” così ha dichiarato a Verissimo.

Massimiliano Varrese, l’annuncio e l’ironia del web

Oltre a ritrovare la sua famiglia e in particolare la figlia avuta dall’ex moglie Valentina, l’ex concorrente del Grande Fratello si è riappropriato della routine ma ha avuto anche delle bellissime notizia in merito a un grande progetto, divenuto definitivo durante la sua permanenza nel reality show di Canale 5, confermando così la notizia e annunciandola ai fan con un video su Instagram.

È uscito il suo singolo Niente Da Dividere, su Spotify e tutti i Digital Store, si tratta di un pezzo in stile anni ’90 “che emana un sound sensuale e ipnotico” così si legge sul profilo social. Massimiliano Varrese ne è anche l’autore e il compositore. Come ha svelato il suo producer: “sta per arrivare qualcosa di bombardoso lo stesso attore fa sapere che sta spopolando anche in Svizzera. È sempre in super classifica su Radio Onefive“.

"faccio parlare con l'arte per questo sto in silenzio, non potete capire, ne parleranno ovunque, ovunque!"



ok…#grandefratello pic.twitter.com/mkOkq5vcTO — threshold – il napolitano fugoso 🧲 (@heythreshold) April 16, 2024

Ma c’è di più, perché in queste ore Massimiliano Varrese ha fatto un altro annuncio sui social ma la reazione di moltu utenti è stata ironica. “Faccio parlare con l’arte per questo sto in silenzio, non potete capire, ne parleranno ovunque, ovunque!”, dice l’ex GF sui social. “Per questo non è cambiato niente praticamente sta come l’abbiamo lasciato 3 settimane fa…perso nel suo delirio. Comunque, talmente dimenticati e rimossi tutti, a parte 2/3, che mi sembra che il #GrandeFratello sia finito da un secolo”, “Di pazzesco può essere solo una cagata!!!!! Fantozzi docet… la corazzata POTENKIM messa a confronto è un capolavoro”, “Sta evidentemente delirando”, scrive qualcuno su X, dove è stato pubblicato il video.