Perla Vatiero a bomba contro Alessio: “Senza lui sto meglio”. Al Grande Fratello è periodo di grande tensione tra alcuni concorrenti del reality. Il ragazzo in questione, che in queste ultime ore sta rischiando di essere squalificato dal programma non solo per alcune bestemmie, ma per delle offese davvero choc, torna al centro della discussione tra Perla e Greta. Le due, nemiche giurate fino al loro ingresso nella casa, si ritrovano a parlare dell’improvviso allontanamento di Alessio dal loro rapporto: “È passato a fare le cinque del mattino con noi, a neanche dirci una parola tutto il giorno”.

Perla non ci sta e si confida, anzi si sfoga con Greta. La ragazza si chiede cosa ci sia dietro a questo improvviso cambio di rotta del concorrente del Grande Fratello. Strategia? Qualche atteggiamento sbagliato? Nessuno lo sa con certezza visto che il ragazzo sembra molto sereno a proseguire la sua strada.





Perla Vatiero a bomba contro Alessio: “Senza lui sto meglio”

Non ha infatti raccontato di avere dei problemi con Perla, o meglio: ha dichiarato di non vederla come una potenziale compagna e di aver invece ricevuto degli strani input da lei. Greta chiaramente ci resta male ma capisce perfettamente perché il ragazzo si è allontanato da Perla. Secondo molti infatti, il modo di fare “prorompente e istintivo” di Perla rischierebbe di minare la percezione di Alessio, che di certo non è delle migliori.

Eppure lei si chiede: “Com’è possibile che sia passato dal ridere e scherzare al non avere più nemmeno un dialogo”. Poi Greta dice all’amica che dovrebbe parlarne direttamente con l’interessato, il quale probabilmente dirà di non voler creare fraintendimenti. Poi Perla si chiede se sarebbe più intelligente rimanere amici, o comunque non distaccarsi completamente.

A Perla il confessionale chiede se sia successo qualcosa tra lei e Alessio, lei non sa che rispondere

Stessa cosa a Greta che in confessionale ipotizza possa essere perché Alessio si dedica di più ad Anita #perletti

Greta allora si domanda se questa cosa sia dettata dal desiderio di non finire nel vortice delle domande e dei commenti, oppure se sia spinta dalla voglia di approfondire la sua conoscenza con Anita. Proprio così, perché sembra evidente che proprio quest’ultima si sia infatuata di Alessio ma che lui non ricambi completamente. Il rischio infatti è che Perla si ritrovi in questo triangolo amoroso nel quale è destinata a perdere. Un copione già rivisto per la ragazza che di certo non vuole rivedere di nuovo.

