Perla Vatiero è una delle protagoniste più chiacchierate del Grande Fratello. Da quando è entrata nella casa ha catturato l’attenzione non solo per le dinamiche relazionali tipiche del format, ma soprattutto per le sue numerose gaffe ed errori della lingua italiana. Originaria della Campania, la Vatiero ha guadagnato notorietà partecipando a Temptation Island con il fidanzato Mirko Brunetti, usciti separati dal reality delle tentazioni (lui con la tentatrice Greta) i tre si sono ritrovati tra le mura del GF.

Perla Vatiero è una delle grandi protagoniste di questa edizione del Grande Fratello e da quando è entrata nella casa molti hanno notato i suoi clamorosi scivoloni.

Grande Fratello, clamoroso errore di Perla, Beatrice la corregge

“Ieri notte, Sergio mi parlava con la mefatola di voi”, aveva detto commettendo una gaffe. La concorrente stava parlando di un episodio accaduto il giorno prima, ma anziché utilizzare la parola “metafora” ha detto “metafola”. Ovviamente sui social non è mancata l’ironia da parte dei telespettatori. Il modo di esprimersi di Perla, caratterizzato da una serie di inesattezze grammaticali, è spesso finito sotto l’attento occhio, in questo caso le orecchie, dei telespettatori.

Errori grammaticali, specialmente nella coniugazione dei tempi verbali, spesso diventati oggetto di ironia da parte dei telespettatori del Grande Fratello. Su Instagram, X o TikTok, gli utenti hanno addirittura raccolto e condiviso i suoi scivoloni linguistici più clamorosi e in queste ore la concorrente è stata ripresa da Beatrice Luzzi per un altro terribile errore.

Perla Vatiero parlava con Greta, Sergio e Beatrice e ha detto: “Ho mangiato troppo, mi sono proprio fatta prendere dalla foca…”. “Sì, foca? Chi è la foca? ‘Dalla foga’!“, ha risposto una sconvolta Beatrice.

Perla: ho mangiato troppo, mi son fatta prendere dalla foca

Bea: dalla foca? Chi è la foca ???



EPPERPIACEREEE⚰️⚰️⚰️⚰️#grandefratello pic.twitter.com/HGot2ATlA9 — Birbal Choudhary✋️ (@Birbalgodara007) March 10, 2024

“Per dire, dalla voglia, accanita di mangiare”, ha detto la Vatiero forse senza aver capito la correzione della coinquilina. “Dalla foca?”, ha quindi ribadito Beatrice facendo scoppiare tutti a ridere. Mentre i concorrenti si trovavano a pranzo, partendo da una presa in giro di Sergio nei confronti di Greta, Beatrice ha nuovamente rincarato la dose. “Quando tu surferai io farò la balena spiaggiata“, ha detto Greta a Sergio, e Beatrice ha ironizzato: “Lei si trasformerà in un pinguino. Pinguinerà e poi arriverà la foca di Perla“.